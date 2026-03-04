Les Spurs roulent sur les Sixers, sans forcer (91-131)

Une rencontre sans réel suspens entre Spurs et Sixers, les premiers ayant écrasé les seconds cette nuit à Philadelphie. Fin de Rodeo Road Trip à l’Est réussie pour San Antonio, qui rentre désormais dans le Texas pour quelques matchs. Victor Wembanyama a collé 10 points, mais surtout 6 contres en 24 minutes.

Une rencontre à sens unique, puisque les Sixers accusaient déjà quasiment 30 points de retard à la pause. Un écart qui va augmenter jusqu’à 50 unités en deuxième mi-temps, avant de terminer à 40, on coupe la poire en deux.

Le résultat d’une prestation collective aboutie, dans laquelle les Spurs ont trouvé ensemble le moyen de défendre remarquablement bien et de couper complètement l’élan des Sixers en attaque. En s’offrant bien sûr quelques highlights offensifs, Victor Wembanyama en tête !

Victor Wembanyama just rolling into a 180 dunk 🤯

— NBA (@NBA) March 4, 2026

Les Sixers n’ont jamais existé, et ce aussi grâce à la dissuasion défensive énorme de l’Alien. 6 contres et un impact psychologique toujours aussi important. Offensivement, on a vu le Français en gestion, tout comme le reste de son équipe. Seulement 24 minutes de jeu, le luxe de celui qui domine son adversaire, comme dirait l’autre. Quoi qu’il en soit, Wemby s’est montré particulièrement satisfait de cette victoire après la partie.

« When we play like this as a team, I think we are the best team in the world. »

Victor Wembanyama speaks with Jim Gray after the Spurs big win! pic.twitter.com/ezTTnlbyk7

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) March 4, 2026

Les Spurs terminent leur traditionnel Rodeo Road Trip avec 4 victoires en 5 rencontres, un bilan très positif avec une belle victoire contre les Pistons en début de voyage. La défaite contre les Knicks est la seule bavure au tableau. Rendez-vous est pris ce jeudi à San Antonio, face à Detroit, une nouvelle fois.

👽 Victor Wembanyama face aux Sixers :

🔸10 points

🔸8 rebonds

🔸4 passes

🔸3 steals

🔸6 CONTRES

🔸41 de +/-

Comme les Spurs de manière globale, pas eu besoin de s’employer outre mesure offensivement face à des Sixers déjà à -30 à la mi-temps.

Énorme défense du tricolore,…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2026