Anthony Edwards a été bien trop fort au basketball pour les Grizzlies, cette nuit. La star des Wolves a fracassé Memphis (117-100) avec un match de patron (41 points, 6 rebonds, 2 passes, 5 interceptions, 15/29 au tir). Remarquable !

Quand il active le mode injouable, Anthony Edwards est l’un des joueurs les plus beaux à regarder sur un terrain de basket. Tout est coché : les actions de maboule, le trashtalking bien comme il faut derrière, et l’aspect clutch qui permet aux siens de l’emporter. Face aux Grizzlies, il a donné une leçon d’aura farming et de basket.

La VIOLENCE de cette séquence d’Anthony Edwards face aux Grizzlies c’est un DÉLIRE 🔥🔥🔥🔥🔥

March 4, 2026

Sous les chants de MVP descendant des travées du Target Center de Minneapolis, Ant-Man a éteint les Grizzlies avec un quatrième quart-temps démentiel : 13 points avec 3 ficelles du parking, le genre de takeover qui renverse totalement une rencontre, jusqu’ici plutôt serrée.

💙

March 4, 2026



Les Wolves enchaînent une 4e victoire à l’Ouest, qui leur permet de revenir provisoirement à hauteur des Rockets à la 3e place de la Conférence. Concernant Edwards, peut-on parler d’un candidat discret pour le MVP ? Rien n’est moins sûr, mais s’il continue de marquer ainsi les esprits jusqu’à mi-avril, on pourrait avoir une surprise au classement final.