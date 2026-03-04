Résumé NBA de la nuit : les Cavaliers tiennent leur revanche sur les Pistons (113-109)

Une nuit fournie en termes de programme, mais pas spécialement une nuit exceptionnelle dans les faits en NBA. On fait le résumé, avec les performances des Spurs et d’Anthony Edwards en informations principales.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Mavericks : 117-90 (stats)

– Mavericks : 117-90 (stats) Cavaliers – Pistons : 113-109 (stats)

– Pistons : 113-109 (stats) Magic – Wizards : 126-109 (stats)

– Wizards : 126-109 (stats) Heat – Nets : 98-124 (stats)

– Nets : 98-124 (stats) Raptors – Knicks : 95-111 (stats)

: 95-111 (stats) Sixers – Spurs : 91-131 (stats)

: 91-131 (stats) Bulls – Thunder : 108-116 (stats)

: 108-116 (stats) Wolves – Grizzlies : 117-100 (stats)

– Grizzlies : 117-100 (stats) Lakers – Pelicans : 110-101 (stats)

– Pelicans : 110-101 (stats) Kings – Suns : 103-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Hornets passent une grosse rouste aux Mavericks, la première d’une soirée mine de rien caractérisée par les branlées.

Quelques jours après avoir vaillement lutté mais perdu contre les Pistons, les Cavaliers tiennent leur revanche, sans Donovan Mitchell mais avec James Harden (18 points).

Le Magic gifle les Wizards, Paolo Banchero inscrit 37 points.

Le Heat défonce les Nets, rendez-vous à la Lottery dans tous les cas pour Brooklyn.

Les Knicks se défont des Raptors dans un match en dents de scie où New York a commis trop d’erreurs pour s’épargner une rencontre chiante à jouer, Jalen Brunson reste tout de même en maîtrise avec 26 points et 10 passes.

Les Spurs mettent une grosse sanction aux Sixers, énorme prestation collective notamment en défense pour Victor Wembanyama et sa bande.

Privé de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder s’en sort quand même bien face aux Bulls.

Monstrueux Anthony Edwards face aux Grizzlies : 41 points et un money time énorme !

Les Lakers ont été menés une bonne partie du match face aux Pelicans, mais ont fait l’effort au bon moment : Luka Doncic termine avec 27 points, 10 rebonds et 7 passes.

Match honnêtement peu intéressant entre Kings mid au possible et Suns décidés à gagner. Phoenix l’emporte, mais on a pas franchement suivi la rencontre.

Le highlight de la nuit :

La VIOLENCE de cette séquence d’Anthony Edwards face aux Grizzlies c’est un DÉLIRE 🔥🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/sJWkQhpr2A

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2026

Les classements NBA :

