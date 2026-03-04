La nuit des Français en NBA : remarquable Maxime Raynaud (22 points, 10 rebonds) !
Le 04 mars 2026 à 08:18 par Nicolas Vrignaud
Allez, c’est l’heure du résumé de la nuit pour nos tricolores en NBA ! Et comment ne pas parler de Maxime Raynaud, qui a brillé contre les Suns ?
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Mavericks : 117-90 (stats)
- Cavaliers – Pistons : 113-109 (stats)
- Magic – Wizards : 126-109 (stats)
- Heat – Nets : 98-124 (stats)
- Raptors – Knicks : 95-111 (stats)
- Sixers – Spurs : 91-131 (stats)
- Bulls – Thunder : 108-116 (stats)
- Wolves – Grizzlies : 117-100 (stats)
- Lakers – Pelicans : 110-101 (stats)
- Kings – Suns : 103-114 (stats)
Maxime Raynaud
Quelle soirée pour Max ! 22 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 interceptions contre les Suns, malgré la défaite des Kings. Continue, jeune prince… on est juste là pour t’accompagner !
🇫🇷 Remarquable Maxime Raynaud face aux Suns !
🔹22 points
🔹10 rebonds
🔹4 passes, 2 interceptions
🔹10/12 au tir
Nouvelle soirée réussie pour le pivot titulaire des Kings, ça régale ! 👏🔥pic.twitter.com/2MuSUoM5Bm
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2026
Victor Wembanyama
Soirée tranquille pour l’Alien et les Spurs, qui se sont offerts un peu de repos.
👽 Victor Wembanyama face aux Sixers :
🔸10 points
🔸8 rebonds
🔸4 passes
🔸3 steals
🔸6 CONTRES
🔸41 de +/-
Comme les Spurs de manière globale, pas eu besoin de s’employer outre mesure offensivement face à des Sixers déjà à -30 à la mi-temps.
Énorme défense du tricolore,… pic.twitter.com/MbPzwsG9HU
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2026
Nolan Traoré
Joli match de Nolan dans la correction reçue par les Nets à Miami. 14 points, 2 rebonds à 5/12 au tir. Ça pousse, c’est bieng.
Guerschon Yabusele
Belle soirée pour Guerschon aussi, malgré une défaite des Bulls. 18 points, 12 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 7/14 au tir pour le G !
Rayan Rupert
À nouveau un beau match pour le R, qui colle 13 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre à 5/9 au tir face aux Wolves !
Mohamed Diawara
8 points, 2 rebonds, 3/6 au tir pour Mo’ face aux Raptors, avec une victoire des Knicks en prime.
Noah Penda
Belle victoire pour Orlando, et un bon petit temps de jeu pour Noah, qui inscrit 5 points, 5 rebonds, 1 passe et 2 contres en 19 minutes, à 1/2 au tir et 3/3 aux lancers.
Rudy Gobert
Rudy a fait son boulot défensif et surtout assisté Anthony Edwards dans sa furia individuelle face aux Grizzlies, avec 5 points, 12 rebonds, 1 passe à 1/2 au tir et 3/6 aux lancers.
Bilal Coulibaly
Soirée compliquée pour Bilal Coulibaly qui inscrit 6 points, 6 rebonds, 3 passes à 3/12 au tir face au Magic.
Le programme de ce soir :
- 1h : Knicks – Thunder
- 1h30 : Celtics – Hornets
- 1h30 : Sixers – Jazz
- 2h : Grizzlies – Blazers
- 3h30 : Bucks – Hawks
- 4h30 : Clippers – Pacers