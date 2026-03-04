La nuit des Français en NBA : remarquable Maxime Raynaud (22 points, 10 rebonds) !

Le 04 mars 2026 à 08:18 par Nicolas Vrignaud

Allez, c’est l’heure du résumé de la nuit pour nos tricolores en NBA ! Et comment ne pas parler de Maxime Raynaud, qui a brillé contre les Suns ?

Les résultats de la nuit :

Hornets – Mavericks : 117-90 (stats)

– Mavericks : 117-90 (stats) Cavaliers – Pistons : 113-109 (stats)

– Pistons : 113-109 (stats) Magic – Wizards : 126-109 (stats)

– Wizards : 126-109 (stats) Heat – Nets : 98-124 (stats)

– Nets : 98-124 (stats) Raptors – Knicks : 95-111 (stats)

: 95-111 (stats) Sixers – Spurs : 91-131 (stats)

: 91-131 (stats) Bulls – Thunder : 108-116 (stats)

: 108-116 (stats) Wolves – Grizzlies : 117-100 (stats)

– Grizzlies : 117-100 (stats) Lakers – Pelicans : 110-101 (stats)

– Pelicans : 110-101 (stats) Kings – Suns : 103-114 (stats)

Maxime Raynaud

Quelle soirée pour Max ! 22 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 interceptions contre les Suns, malgré la défaite des Kings. Continue, jeune prince… on est juste là pour t’accompagner !

🇫🇷 Remarquable Maxime Raynaud face aux Suns !

🔹22 points

🔹10 rebonds

🔹4 passes, 2 interceptions

🔹10/12 au tir

Nouvelle soirée réussie pour le pivot titulaire des Kings, ça régale ! 👏🔥pic.twitter.com/2MuSUoM5Bm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2026

Victor Wembanyama

Soirée tranquille pour l’Alien et les Spurs, qui se sont offerts un peu de repos.

👽 Victor Wembanyama face aux Sixers :

🔸10 points

🔸8 rebonds

🔸4 passes

🔸3 steals

🔸6 CONTRES

🔸41 de +/-

Comme les Spurs de manière globale, pas eu besoin de s’employer outre mesure offensivement face à des Sixers déjà à -30 à la mi-temps.

Énorme défense du tricolore,… pic.twitter.com/MbPzwsG9HU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2026

Nolan Traoré

Joli match de Nolan dans la correction reçue par les Nets à Miami. 14 points, 2 rebonds à 5/12 au tir. Ça pousse, c’est bieng.

Guerschon Yabusele

Belle soirée pour Guerschon aussi, malgré une défaite des Bulls. 18 points, 12 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 7/14 au tir pour le G !

Rayan Rupert

À nouveau un beau match pour le R, qui colle 13 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre à 5/9 au tir face aux Wolves !

Mohamed Diawara

8 points, 2 rebonds, 3/6 au tir pour Mo’ face aux Raptors, avec une victoire des Knicks en prime.

Noah Penda

Belle victoire pour Orlando, et un bon petit temps de jeu pour Noah, qui inscrit 5 points, 5 rebonds, 1 passe et 2 contres en 19 minutes, à 1/2 au tir et 3/3 aux lancers.

Rudy Gobert

Rudy a fait son boulot défensif et surtout assisté Anthony Edwards dans sa furia individuelle face aux Grizzlies, avec 5 points, 12 rebonds, 1 passe à 1/2 au tir et 3/6 aux lancers.

Bilal Coulibaly

Soirée compliquée pour Bilal Coulibaly qui inscrit 6 points, 6 rebonds, 3 passes à 3/12 au tir face au Magic.

Le programme de ce soir :