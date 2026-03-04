Faisant partie des jeunes phénomènes qui enflamment actuellement les parquets universitaires, AJ Dybantsa a de bonnes chances d’être le premier choix à la Draft NBA 2026. À condition évidemment qu’il se présente…

« À condition », oui, car Dybantsa a annoncé qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant son avenir. AJ ne garantit pas sa présence à la grande cérémonie du mois de juin, même si un choix dans le Top 2-3 de la prochaine Draft lui semble promis (via Deseret News).

Le discours d’AJ Dybantsa, on l’a déjà entendu avec d’autres top prospects par le passé. Notamment Cooper Flagg l’an dernier. Vouloir rester à l’université et prolonger une aventure unique avant de faire le grand saut chez les pros, c’est compréhensible. Et la maman d’AJ qui veut le voir obtenir son diplôme, c’est évidemment louable. Mais plus on s’approche de la Draft, plus la réalité financière va prendre le dessus.

Plus de 10 millions de dollars garantis. Ce sera le salaire d’AJ Dybantsa la saison prochaine en tant que rookie s’il débarque en NBA. Autant dire que ça fait 10 millions de raisons d’aller dans la Grande Ligue. S’il est premier choix en juin, AJ obtiendra un contrat global d’une durée de quatre ans et plus de 60 millions de billets verts. De quoi faire changer d’avis n’importe qui.

Alors certes, dans le monde du basket universitaire actuel, les plus grandes figures – comme Dybantsa – remplissent déjà bien leur compte en banque. D’après les rumeurs et certaines sources comme on3.com, AJ aurait récolté entre 4 et 7 millions de dollars cette année à BYU grâce à l’exploitation de son image (NIL). AJ Dybantsa a des deals avec Nike, RedBull et Fanatics, suffisant pour mettre la famille à l’abri.

Néanmoins, l’appel de la NBA devrait tout de même finir par l’attirer chez les grands, rien que pour éviter les risques de blessure avant de se faire drafter.