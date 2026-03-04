Elijah Hoard retrouvé sain et sauf après 4 jours de disparition

C’est la bonne nouvelle du jour. Après quatre jours d’angoisse et une mobilisation massive du monde du basket, l’ancien espoir de l’Asvel, Elijah Hoard, porté disparu à Chicago, a été retrouvé sain et sauf. L’annonce a été faite par sa sœur, Anaiah Hoard, sur Instagram.

Depuis vendredi dernier, une nouvelle tragique a bouleversé la planète basket. Elijah Hoard, ancien joueur de l’ASVEL, a été porté disparu à l’aéroport de Chicago, après y avoir été déposé par son père. Le jeune homme de 23 ans devait embarquer pour la France, mais n’a jamais enregistré ses bagages ni pris son vol.

L’espoir après la mobilisation

Très vite, un large mouvement de solidarité s’est organisé. Plusieurs joueurs français, comme Victor Wembanyama et Guerschon Yabusele, ont relayé des appels à témoins sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, cette mobilisation a permis d’apercevoir Elijah sur des images de vidéosurveillance, entrain de quitter l’aéroport à pied. Tout au long du week-end, les appels à l’aide se sont multipliés, et l’espoir est apparu.

Elijah Hoard has been missing since Friday evening in Chicago. He was supposed to catch a flight to France but never boarded. If you have any information, please notify his family or detectives at Area One SVU at 312-747-8380. Thank you for sharing 🙏🏾

— Guerschon Yabusele (@yabusele28) March 2, 2026

« Elijah Hoard est porté disparu depuis vendredi soir à Chicago. Il devait prendre un vol pour la France, mais il n’est jamais monté à bord. Si vous avez la moindre information, merci de prévenir sa famille ou les enquêteurs de l’unité spéciale Area One SVU au 312-747-8380. Merci de partager 🙏🏾 »

Plus tôt dans la nuit de mardi à mercredi, Leah Hoard, la sœur de Elijah, a indiqué que son frère avait été une nouvelle fois aperçu sur des images de vidéosurveillance dans la ville de Rosemont, ville voisine de Chicago. Avant d’ajouter que « grâce à la mobilisation, plusieurs personnes ont pu le reconnaître dans la rue et signaler sa présence ».

Ce n’est que plus tard dans la nuit que son autre sœur, Anaiah Hoard, a annoncé que son frère a été retrouvé « sain et sauf ». Aucune précision supplémentaire n’a encore été communiquée sur les circonstances de sa disparition ni sur les conditions dans lesquelles il a été retrouvé. Son père avait toutefois expliqué que son fils souffrait de « troubles mentaux » et qu’il était « retissant à l’idée de rentrer en France », après avoir rendu visite à son père à Chicago. L’essentiel reste l’immense soulagement qu’Elijah ait été retrouvé.

À la sortie de son match contre Philadelphie, Victor Wembanyama s’est d’ailleurs dit « vraiment, vraiment soulagé ».

Victor Wembanyama says his friend Elijah Hoard has been found after Wemby posted several images to his story seeking help finding Hoard after he was reported missing. pic.twitter.com/tntewFdGpG

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 4, 2026