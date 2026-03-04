Entre confiance maximale et lecture très juste du collectif, Victor Wembanyama a livré deux déclarations qui racontent beaucoup de la dynamique actuelle des Spurs. Une sortie qui fait du bruit, une autre plus discrète, et au final un même message : San Antonio avance avec de vraies certitudes.

Après la branlée infligée aux Sixers cette nuit, notre Alien national est revenu sur la rencontre et a une nouvelle fois réaffirmé sa confiance en son équipe, à un mois des Playoffs :

« Quand on joue comme ça en équipe, je pense qu’on est la meilleure équipe du monde. »

« When we play like this as a team, I think we are the best team in the world. »

Victor Wembanyama speaks with Jim Gray after the Spurs big win!



Et le timing n’est pas innocent : cette sortie arrive juste après les récompenses du mois de février, où Wemby et les Spurs ont encore rempli l’armoire.

La formule est très forte, forcément, mais elle prend surtout du sens quand on la replace dans la soirée de San Antonio. Les Spurs ont déroulé collectivement, sans dépendre d’un énorme chantier offensif de leur franchise player. Huit joueurs à 10 points ou plus, pendant que Wemby pesait surtout par son impact global (10 points, 8 rebonds, 6 contres, 3 interceptions).

Autrement dit, le collectif a trouvé son rythme, la balle a circulé, et où le Français n’a pas eu besoin de forcer pour faire sentir son influence. Et c’est aussi à ça que l’on repère les leaders naturels. Pas seulement ceux qui vont faire gagner des matchs, mais aussi ceux qui emmènent tout le monde avec eux, qui rend leurs coéquipiers meilleurs. Et généralement, quand les performances individuelles se lient aux performances collectives, on arrive très vite dans la discussion d’une récompense en trois lettres…

Et c’est là que sa deuxième déclaration complète parfaitement la première. Interrogé sur son rôle dans un match où les autres déroulaient offensivement, Wembanyama a répondu :

« Mon rôle, c’est de m’assurer qu’ils arrivent à conserver l’avantage. Que [l’équipe] continue de dérouler, continue à poser des écrans jusqu’à ce que l’adversaire décide de faire quelque chose de différent, ce qu’ils n’ont pas fait. Donc… s’il vous plaît. Laissez-les s’amuser. »

#Spurs' Victor Wembanyama took five shots tonight. Asked what his role is when everyone else is rolling, he explained:

« My role is to keep making sure they keep having advantages. Keep rolling, keep hitting on screens until the opponent decides to do something different, which… pic.twitter.com/4IIuc45HTs



En clair, si les Spurs ont trouvé la bonne formule, son rôle est de la laisser vivre.

Les deux déclarations se répondent donc très bien : la première fait réagir, la seconde explique en profondeur. Et c’est plutôt logique, les Spurs n’ont pas besoin que Wemby en plante 40 sur les Sixers en mars, ils ont besoin qu’il soit en forme pour en claquer 40 le 18 avril, quand les Playoffs démarreront.