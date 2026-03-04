Jayson Tatum de retour ce vendredi face aux Mavs ?!

Le Jour J approche à Boston : Jayson Tatum semble tout proche d’un retour au vu des derniers bruits qui courent. Et si c’était ce vendredi face aux Mavericks ?

« Tous les signes pointent vers un retour contre Dallas, vendredi. »

C’est ce qu’a déclaré Bill Simmons, analyste NBA chez The Ringer et méga-fan des Celtics, il y a deux jours. Et plus ça avance, plus ce scénario gagne en probabilité.

Hier, Jayson Tatum était d’abord en « game-time decision » (décision prise avant l’entre-deux) sur le rapport de blessure des Celtics, pour le match de ce mercredi contre Charlotte. Depuis il est annoncé « OUT » sur l’injury report de la NBA, mais ça montre bien que son retour est imminent.

On y est.

Nous y sommes.

This is it.

Jayson Tatum est apparemment passé en « GAME TIME DECISION » sur le rapport de blessure des Celtics.

Son retour est imminent !! 🍀🍀🍀 pic.twitter.com/r2rEiiKMro

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026

Pour ce que ça vaut, sachez que la rencontre entre Boston et Dallas vendredi sera diffusée en antenne nationale. Peut-être qu’ESPN a des infos qu’on n’a pas, qui sait…

Pour rappel, Jayson Tatum a récemment repris les entraînements complets avec son équipe, participant à des 5-contre-5 qui représentent l’une des dernières grandes étapes avant de revenir sur les parquets. Autre signe encourageant : une récente pub qui tease son retour, et la sortie des premiers épisodes de son documentaire qui retrace sa longue rééducation.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 12 mai dernier, Tatum ferait l’un des retours les plus rapides pour ce type de blessure, avec « seulement » dix mois d’arrêt.

Je sais qu’il faut être optimiste et tout, mais le retour de Tatum me fait tellement peur. C’est tellement rapide…

On s’est « habitués » à une forme de miracle avec le retour incroyable de KD de son tendon d’Achille. Le mec a pété toutes les attentes possibles et imaginables.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026