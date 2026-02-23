Jayson Tatum, la pub qui tease un retour imminent…

Neuf mois après sa rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum est sur la voie du retour, mais la date officielle de son comeback reste un mystère. Mystère qui pourrait bientôt être résolu au vu des récents signaux envoyés par le camp Tatum…

D’abord, il y a eu le retour de JT à l’entraînement, avec l’équipe de G League des Celtics. Ensuite, Joe Mazzulla a confirmé que Tatum était présent à la séance de son équipe hier (sans pour autant préciser s’il a participé ou non). Dans le même temps, le premier épisode du documentaire retraçant la rééducation de Jayson vient de sortir. Et puis, il y a cette pub pour une société d’assurance mutuelle :

Sommes-nous arrivés au Jour 0 ? Ou pas loin ? Peut-être bien.

En marge de tout ça, on a aussi appris récemment que la NBA avait propulsé le match Celtics – Sixers du 1er mars prochain en antenne nationale, alimentant les rumeurs sur un retour imminent de Tatum.

JT représente peut-être le plus gros facteur X de cette deuxième partie de saison NBA. Porté par un Jaylen Brown en mode MVP, Boston est seul deuxième de la Conférence Est avec un bilan inespéré de 37 victoires – 19 défaites. Un retour de Tatum pourrait ainsi refaire des C’s le favori à l’Est en Playoffs, alors que beaucoup d’Hexperts – dont nous – imaginaient non seulement une année de transition pour les Verts, mais aussi une saison blanche pour Jayson Tatum.

Rudy T avait bel et bien raison : il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion.

