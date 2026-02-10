Jayson Tatum va s’entraîner en G League : le retour se rapproche…

La Conférence Est peut trembler. Boston a annoncé ce lundi soir que Jayson Tatum a rejoint les Maine Celtics, l’équipe de G League pour s’entraîner. Son retour semble se rapprocher de plus en plus.

Les Boston Celtics ont réalisé une Trade Deadline ambitieuse avec l’arrivée de Nikola Vucevic. Il faut dire qu’en étant deuxièmes de la Conférence Est, les hommes de Joe Mazzulla ont le droit de rêver grand dès cette saison.

Alors si Jayson Tatum faisait son retour dans les semaines qui viennent, la dangerosité de l’équipe en Playoffs serait encore plus grande. Et ce scénario semble se rapprocher. Les Celtics ont annoncé que l’ailier avait rejoint le Maine pour participer à une partie de la séance d’entraînement de la G League.

🚨🚨🚨

JAYSON TATUM DE RETOUR À L’ENTRAÎNEMENT AVEC LA G LEAGUE.

LE RETOUR SE RAPPROCHE !!! 👀 https://t.co/jto5TDvUmG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2026

Jayson Tatum s’est blessé au Tendon d’Achille en mai dernier et semble, depuis le début de sa rééducation, être en avance sur les temps de rémission habituels. Alors qu’on pensait qu’il ne jouerait pas cette saison, le niveau de son équipe semble le pousser à revenir sur les parquets et viser une nouvelle bague de champions.

Les Detroit Pistons ou autres New York Knicks peuvent-ils commencer à s’inquiéter ?

Source texte : Boston Celtics