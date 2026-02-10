TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : James Harden clutch avec les Cavaliers

Le 10 févr. 2026 à 08:23 par Robin Wolff

James Harden Cavs 10 février 2026
Source image : YouTube

Pour son deuxième match sous le maillot des Cleveland Cavaliers, James Harden s’est déjà illustré dans le money-time avec un tir primé très important face aux Denver Nuggets. Le Barbu repart sur les mêmes bases dans l’Ohio et est à l’honneur dans ce résumé complet de la nuit de NBA !

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Pistons : 104-110 (stats)
  • Nets – Bulls : 123-115 (stats)
  • Heat – Jazz : 111-115 (stats)
  • Magic – Bucks : 118-99 (stats)
  • Wolves – Hawks : 138-116 (stats)
  • Pelicans – Kings : 120-94 (stats)
  • Nuggets – Cavaliers : 117-119 (stats)
  • Warriors – Grizzlies : 114-113 (stats)
  • Lakers – Thunder : 110-119 (stats)
  • Blazers – Sixers : 135-118 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Al Horford s’est battu pour le Game Winner de Gui Santos ! 🥵 pic.twitter.com/txHbjPuyon

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h30 : Knicks – Pacers
  • 2h : Rockets – Clippers
  • 3h : Suns – Mavericks
  • 4h30 : Lakers – Spurs
