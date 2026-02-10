Résumé NBA de la nuit : James Harden clutch avec les Cavaliers
Le 10 févr. 2026 à 08:23 par Robin Wolff
Pour son deuxième match sous le maillot des Cleveland Cavaliers, James Harden s’est déjà illustré dans le money-time avec un tir primé très important face aux Denver Nuggets. Le Barbu repart sur les mêmes bases dans l’Ohio et est à l’honneur dans ce résumé complet de la nuit de NBA !
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Pistons : 104-110 (stats)
- Nets – Bulls : 123-115 (stats)
- Heat – Jazz : 111-115 (stats)
- Magic – Bucks : 118-99 (stats)
- Wolves – Hawks : 138-116 (stats)
- Pelicans – Kings : 120-94 (stats)
- Nuggets – Cavaliers : 117-119 (stats)
- Warriors – Grizzlies : 114-113 (stats)
- Lakers – Thunder : 110-119 (stats)
- Blazers – Sixers : 135-118 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Une bagarre a explosé entre Jalen Duren et Moussa Diabaté avant qu’Isaiah Stewart et Miles Bridges ne s’en mêlent. Ce qui n’a pas empêché les Pistons de casser la série de victoires des Hornets à l’extérieur. 33 points, 9 rebonds et 7 passes décisives pour Cade Cunningham.
- Belle victoire des Nets face aux nouveaux Bulls avec 13 points et 13 passes décisives de Nolan Traoré qui continue sa montée en puissance.
- Bam Adebayo a résumé mieux que personne la rencontre du Heat : « on doit trouver des moyens de gagner même contre les équipes qui cherchent à perdre ».
- Victoire facile du Magic face à des Bucks toujours privés de Giannis Antetokounmpo.
- Bagarre aussi entre Wolves et Hawks avec Naz Reid et Mo Gueye. Victoire tranquille des hommes de Chris Finch avec une première belle performance d’Ayo Dosunmu en sortie de banc.
- Large victoire des Pelicans malgré 21 points et 19 rebonds de Maxime Raynaud.
- James Harden a fait sa spéciale avec un step-back magnifique pour ramener les Cavaliers à hauteur des Nuggets à 30 secondes de la fin. Donovan Mitchell a terminé le travail sur la ligne des lancers-francs.
- Les Warriors l’ont emporté face aux Grizzlies grâce à un des game-winners les plus laids de la saison.
- Pas de Shai Gilgeous-Aleaxander ou de Luka Doncic pour ce choc, et victoire courte du Thunder dont le collectif est définitivement plus complet.
- Large victoire des Blazers grâce, notamment aux 30 points de Toumani Camara. Record en carrière battu pour le Belge.
Le highlight de la nuit :
Al Horford s’est battu pour le Game Winner de Gui Santos ! 🥵 pic.twitter.com/txHbjPuyon
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h30 : Knicks – Pacers
- 2h : Rockets – Clippers
- 3h : Suns – Mavericks
- 4h30 : Lakers – Spurs