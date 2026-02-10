Résumé NBA de la nuit : James Harden clutch avec les Cavaliers

Pour son deuxième match sous le maillot des Cleveland Cavaliers, James Harden s’est déjà illustré dans le money-time avec un tir primé très important face aux Denver Nuggets. Le Barbu repart sur les mêmes bases dans l’Ohio et est à l’honneur dans ce résumé complet de la nuit de NBA !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Pistons : 104-110 (stats)

: 104-110 (stats) Nets – Bulls : 123-115 (stats)

– Bulls : 123-115 (stats) Heat – Jazz : 111-115 (stats)

: 111-115 (stats) Magic – Bucks : 118-99 (stats)

– Bucks : 118-99 (stats) Wolves – Hawks : 138-116 (stats)

– Hawks : 138-116 (stats) Pelicans – Kings : 120-94 (stats)

– Kings : 120-94 (stats) Nuggets – Cavaliers : 117-119 (stats)

: 117-119 (stats) Warriors – Grizzlies : 114-113 (stats)

– Grizzlies : 114-113 (stats) Lakers – Thunder : 110-119 (stats)

: 110-119 (stats) Blazers – Sixers : 135-118 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Al Horford s’est battu pour le Game Winner de Gui Santos ! 🥵 pic.twitter.com/txHbjPuyon

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :