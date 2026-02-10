Toumani Camara (30 points) explose son career-high face aux Sixers

La Belgique peut être fière. Toumani Camara a livré une partie exceptionnelle face aux Philadelphia Sixers en battant son career-high avec 30 points à 10/12 au tir dont 8/10 à 3-points. Les Portland Trail Blazers se sont imposés 135 à 118.

Cette année, lorsqu’on parle de basketteurs belges en NBA, on évoque surtout Ajay Mitchell, la pépite du Oklahoma City Thunder qui s’impose comme l’un des meilleurs 6e hommes de la Grande Ligue. Mais Toumani Camara mérite également quelques compliments.

Si les Portland Trail Blazers vont mieux en 2026, c’est dû, en partie, au réveil de l’ailier-fort. Il a retrouvé son niveau défensif qui en faisait un prétendant au titre de Défenseur de l’Année la saison passée et en attaque, il est capable de coups d’éclats comme cette nuit face aux Sixers.

Toumani Camara a battu son record de points en carrière avec 30, tout en réussissant également 3 rebonds et 3 interceptions. Surtout, c’est son adresse au tir qui en fait une performance marquante avec un sublime 10/12 au shoot dont 8 réussites sur 10 derrière l’arc.

Nuit de tous les records pour Toumani Camara face aux Sixers :

🔸30 points (en 27 minutes)

🔸3 rebonds

🔸3 interceptions

🔸10/12 au tir

🔸8/10 à 3-points

La Belgique peut être très fière ! 🇧🇪 pic.twitter.com/Hl8l5Lr4eD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Troisième victoire consécutive pour les Portland Trail Blazers qui voudront confirmer, dès mercredi soir, chez les Minnesota Timberwolves. Le tout avant un All-Star Break bien mérité et qui verra le retour de Damian Lillard sur le devant de la scène. Mais si sa blessure l’empêche de participer, les organisateurs savent qu’ils peuvent appeler Toumani Camara pour shooter.