Le 08 févr. 2026 à 21:27 par Robin Wolff

On connait tous les participants du concours à 3-points lors du prochain All-Star Weekend et un nom ressort : Damian Lillard sera présent alors qu’il ne participera pas à la moindre rencontre de NBA cette saison.

Énorme surprise révélée par la NBA ce dimanche soir. Damian Lillard, double vainqueur du concours à 3-points lors du All-Star Weekend sera sur le parquet de l’Intuit Dome pour tenter de décrocher une troisième couronne.

Le joueur des Portland Trail Blazers souffre d’une rupture du Talon d’Achille et ne jouera pas de la saison en NBA, mais il tentera de prouver, à Los Angeles, qu’il n’a pas perdu son poignet légendaire.

En face de lui, Kon Knueppel avait déjà été annoncé et représentera les Hornets ainsi que la cuvée de Draft 2025.

Les autres participants sont Devin Booker (Suns), Tyrese Maxey (Sixers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jamal Murray (Nuggets), Bobby Portis (Bucks) et Norman Powell (Heat).

Qui repartira avec la victoire selon vous ?

Source texte : NBAPR