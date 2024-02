Sur les huit participants au concours à 3-points de ce All-Star Weekend 2024 à Indianapolis, sept ont été All-Stars lors d’au moins une des deux dernières éditions. Un plateau de gros noms plus que de snipers référencés qui met l’eau à la bouche. Rendez-vous après le Skills Challenge entre 2h30 et 3h du matin.

Les participants :

Malik Beasley : 44% à 3-points sur 6,5 tentatives par match

Jalen Brunson : 41% à 3-points sur 6,5 tentatives par match

Tyrese Haliburton : 40% à 3-points sur 7,9 tentatives par match

Damian Lillard : 34% à 3-points sur 8,5 tentatives par match

Lauri Markannen : 40% à 3-points sur 8,0 tentatives par match

Donovan Mitchell : 36% à 3-points sur 9,1 tentatives par match

Karl-Anthony Towns : 43% à 3-points sur 5,1 tentatives par match

Trae Young : 37% à 3-points sur 9,0 tentatives par match

The 2024 STARRY 3-Point Contest participants ⬇️#Starry3PT pic.twitter.com/Qm5UH40y2Y

— NBA Communications (@NBAPR) February 8, 2024

Que s’est-il passé l’année dernière ?

Tyrese Haliburton s’était fait remarquer avec une manche de qualifications exceptionnelle à 31 points. Rejoint en finale par son coéquipier d’alors, Buddy Hield et par un Damian Lillard portant le maillot de Weber State, son université, le show pouvait commencer.

Le mec se disloque littéralement l’épaule à chaque fois qu’il shoote et il tourne à 120% au tir.pic.twitter.com/Kuu6NHixkV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2023

En finale, le meneur des Pacers se loupe pendant que Buddy Hield envoie 25 puntos. Un score qu’il va longtemps croire suffisant avant que le joueur le plus clutch de NBA ne le prouve une nouvelle fois. Même lors du 3-points contest, le Dame Time peut s’activer. Victoire sur le dernier shoot.

Même sur un concours de tir.

Il ne peut pas s’empêcher.pic.twitter.com/Omty0K1eBW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2023

Pourquoi il faut se lever cette nuit ?

Depuis des années, le concours à 3-points est le plus souvent, le plus grand moment de la soirée. Et si cette fois encore, les gros noms n’ont pas succombé aux sirènes du Dunk Contest, ce n’est pas le cas pour l’épreuve des snipers puisque ce sont les stars (et Malik Beasley) qui vont s’affronter. Statistiquement, un d’entre eux va se ridiculiser et plusieurs vont nous régaler, reste à savoir lesquels. Situé à un carrefour de la soirée entre le Victor Wembanyama show et le Sabrina Ionescu moment, le concours à 3-points est au beau milieu d’un samedi soir très excitant en NBA. Alors au lieu de se rendre au macumba à enchaîner les mojitos, pourquoi ne pas se poser sous un plaid, thé vert à la main et regarder Tyrese Haliburton prendre feu devant son public. Ici c’est ce qu’on va faire.