29 ans après, Tyrese Maxey a fait une “Reggie Miller”

Auteur de 7 points dans les 29 dernières secondes du Game 5 pour permettre aux Sixers d’éviter l’élimination, Tyrese Maxey a rappelé d’horribles souvenirs aux fans des Knicks. Des souvenirs horribles impliquant un certain Reggie Miller…

C’était il y a 29 ans, le 7 mai 1995 exactement.

Spike Lee et les autres fans des Knicks qui étaient au Madison Square Garden ce jour-là, ou devant leur poste de télévision, n’ont jamais vraiment oublié ce moment. Ils ont bien essayé, ils ont tenté de l’enfouir le plus possible, et pensaient peut-être que le temps avait fait son effet. Mais l’incroyable fin de match de Tyrese Maxey cette nuit a ravivé ce douloureux traumatisme.

On parle évidemment de cette incroyable séquence signée Reggie Miller, où le sniper des Pacers a marqué 8 points en… 9 secondes dans les derniers instants du Game 1 de la série opposant New York à Indiana, en demi-finale de Conférence Est 1995.

Comme Maxey cette nuit, Reggie Miller a planté deux banderilles alors que les Knicks pensaient avoir le match en main. Une première pour permettre aux Pacers de revenir à 105-102, puis une seconde après une perte de balle de New York, remettant ainsi les équipes à égalité. John Starks a ensuite manqué deux lancers-francs de suite (rôle pris par Josh Hart cette nuit, qui a fait un 1/2 alors qu’il pouvait conclure l’affaire), Pat Ewing a raté son shoot sur le rebond offensif, puis Reggie Miller a obtenu deux lancers après une faute des Knicks sur rebond défensif. Reggie mettra les deux, Indiana s’imposera 107-105, et gagnera la série en sept matchs.

On ne sait pas comment cette série entre les Knicks et les Sixers se terminera. Peut-être que New York – toujours devant 3-2 – bouclera l’affaire au Game 6 à Philly, voire au Game 7 devant le public du Madison Square Garden. Ou alors les Knicks finiront par… choke en s’inclinant trois fois de suite pour perdre la série 4-3.

Si ça devait arriver, cette fin de match de Tyrese Maxey prendra place aux côtés de celle de Reggie Miller dans la catégorie des pires souvenirs all-time pour les fans des Knicks.