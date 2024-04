Joel Embiid a foiré son dernier quart-temps face aux Knicks (1 point à 0/5 au tir)

Face à son public, Joel Embiid avait une mission, celle de ramener ses Sixers à égalité face aux Knicks, mais il n’en fut rien. Le Process a erré comme une âme en peine lors du dernier quart-temps de ce match.

Les mots peuvent paraitre un peu forts de café, mais c’est malheureusement un fait, le futur pivot de Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a globalement manqué de tranchant dans les 12 dernières minutes du match, et n’a pas marqué le moindre point dans le jeu lors de l’ultime période. Lui jeter intégralement la pierre serait injuste, étant donné qu’il a fait ce qu’il a pu défensivement, qu’il n’est pas sorti de la deuxième mi-temps et qu’il est toujours diminué par son genou et par sa paralysie faciale. Mais bien que le natif de Yaoundé termine la partie avec 27 points, 10 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres – le tout à 7/19 aux tirs dont 1/6 de loin, précisons-le – il faut malheureusement regarder les statistiques de plus près pour réellement comprendre ce qu’il s’est passé.

Un seul point marqué sur les 12 dernières minutes, aucun panier dans le jeu, un différentiel de -4, et surtout un seul petit rebond. La défense des Knicks, et plus particulièrement celle de Precious Achiuwa et OG Anunoby, a mis en grande difficulté Joel Embiid, qui a constamment été pris à deux dès qu’il recevait le ballon. Tout le monde a fait l’effort pour faire déjouer le MVP en titre, qui n’a pas trouvé les solutions pour se remettre la tête à l’endroit et qui a sombré dans la frustration par moments.

Mais au-delà des statistiques, c’est le body language qui est une nouvelle fois pointé du doigt chez JoJo, qui a encore fait certains gestes plutôt limites, notamment envers Josh Hart et Jalen Brunson, et qui a sans cesse réclamé la faute, y compris après avoir refusé un shoot à mi-distance complètement ouvert à quelques secondes de la fin qui aurait remis les siens dans le coup. Rien ne dit que Philly aurait gagné si les choses s’étaient passées autrement, mais ceci étant, les Sixers sont désormais menés 3-1 et vont devoir retourner à New York, en territoire hostile. Joel Embiid devra se “racheter” et tout donner s’il ne veut pas aller à Cancun plus vite que prévu.

