Joel Embiid souffre d’une légère paralysie faciale

Beaucoup de théories sont apparues par rapport aux déformations que subissait le visage de Joel Embiid au cours des derniers matchs de postseason, le pivot des Sixers étant “capable” de cligner un seul œil ou de ne contracter ses muscles faciaux que d’un côté. Adrian Wojnarowski d’ESPN a dévoilé le problème en fin de nuit : une légère paralysie faciale. On peut remballer les théories.

Quand il ne fait pas de clé de talon à Mitchell Robinson, Joel Embiid a tendance à avoir des expressions faciales un peu chelou depuis quelques matchs. Problème de lentilles de contact, bourrage d’anti-douleurs ou piqûres de sang de cheval, les théories se sont multipliées autour de l’état de santé du Joel. Finalement, après quatre matchs un peu… bizarres, on a eu tôt ce matin une réponse de la part de l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski : Joel Embiid souffrirait d’une légère paralysie faciale s’étant déclenchée dans la continuité du match de play-in face à Miami.

There had been some speculation about why he had been wearing sunglasses and whether there was an issue with his eyes, but that was related to the Bell's palsy — which impacts facial muscles in one-half of face. Embiid had 50 points in Game 3 victory over Knicks tonight.

Voilà donc qui explique les lunettes de soleil et le regard vers le sol. La condition de Joel appelée “Paralysie faciale de Bell” consiste surtout à ne pas pouvoir cligner un œil et avoir des complications au niveau de la contraction de certains groupes musculaires du visage.

“Je pense que ça a commencé un match ou deux avant le match de Miami. J’avais de sales migraines et je n’en ai rien pensé. Généralement je n’aime pas faire vérifier ça, mais pour je ne sais quelle raison, j’ai fini par devoir le dire à quelqu’un. C’est à cause de ça que je ne me sentais pas bien pendant le match face à Miami. Et bien sûr, dernièrement… je suis sûr que si vous cherchez sur Google vous comprendrez les symptômes. Oui c’est plutôt embêtant au niveau du côté gauche de mon visage, ma bouche et mon œil. Donc ouais ça a été galère, mais je ne suis pas quelqu’un qui abandonne donc je dois continuer à me battre, faire tout ce qu’il faut mais ouais… c’est la faute à pas de chance, c’est comme ça que je vois les choses; mais ce n’est pas une excuse.” – Joel Embiid

Joel Embiid on Bell's Palsy:

"Pretty annoying with the left side of my face, my mouth and my eye. It's been tough but I'm not a quitter… It's unfortunate… got to keep pushing."

Malgré son problème, on dirait que Joel fait toujours son boulot dans le vestiaire et garde son rôle de meneur :

“Il a dominé, il a mis des tirs. Je dirais cela : sa voix et sa présence ce soir ont été la chose la plus importante. Je sais qu’il en a mis 50, mais sa voix, sa présence, sa passion ont été énormes ce soir. Il ne nous as pas laissé nous faire marcher dessus dès le départ. Ils essayaient de nous pousser et d’être agressifs avec nous, et il a donné le ton tôt. Cela s’est transmis à tout le groupe, les gars ont commencé à choper des gros rebonds… ça a bien marché pour nous.” – Tyrese Maxey

“I know he had 50… but… his voice, his presence, his passion was huge tonight”

Maxey on Embiid’s influence on tonight’s game 🗣️ pic.twitter.com/3XQNTeKGAo

Fin du mystère autour des expressions bizarres de Jojo. Petite paralysie faciale, a priori rien de bien méchant. Il peut de toute fàacon bien se transformer en Double Face, vu ce qu’il montre sur le terrain il en planterait quand même 25.