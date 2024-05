La nuit prochaine (1h du matin), la NBA va décerner le titre de Rookie de l’Année, titre qui va très probablement revenir à Victor Wembanyama. Le phénomène français semble en effet avoir les deux mains sur le trophée après une première campagne exceptionnelle dans la Ligue. Mais ne lui dites surtout pas qu’il a dépassé les attentes…

Wemby le dit souvent, personne n’a des attentes aussi élevées que lui-même. Pourtant, ces attentes, elles atteignaient déjà des sommets avant même que Victor ne pose le moindre orteil sur les parquets NBA. Considéré par beaucoup comme le plus grand prospect de l’histoire du basket, Wembanyama est perçu comme un joueur qui peut devenir l’un des meilleurs all-time et carrément révolutionner son sport. Difficile d’avoir des attentes plus élevées que ça.

Lors de sa première saison NBA cette année, Victor Wembanyama a montré qu’il était bien de cette trempe : 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres et 1,2 interception de moyenne en moins de 30 minutes de jeu, bref on est sur une campagne tout simplement historique. Malgré toute la hype qui l’entourait, Wemby a – aux yeux de nombreux observateurs – dépassé les attentes. Mais le principal intéressé a un avis différent.

“Ce n’est pas ce que je ressens. Peut-être que c’est le cas, mais ce n’est pas ce que je ressens car chaque jour, j’essaye de repousser mes limites, faire plus, gagner plus de récompenses, avoir plus de records, plus de victoires. Et le jour d’après, je me dis toujours que je n’ai pas fait assez afin de me pousser encore plus. Donc ma première impression, c’est que je n’ai pas dépassé les attentes, que j’aurais dû faire plus.” – Wemby via The Athletic

On ne va pas revenir sur l’ensemble des accomplissements et records de Wemby sur sa saison rookie (vous pouvez les retrouver juste en dessous), mais c’était quand même difficile d’imaginer une saison plus accomplie que celle-là pour ses grands débuts en NBA. Certes, les résultats collectifs de San Antonio n’ont pas décollé, mais Wembanyama a coché toutes les cases imaginables pour sa première saison dans l’élite. Il va être Rookie de l’Année, il est déjà considéré par ses pairs comme le meilleur défenseur de la Ligue, et a prouvé qu’il avait tout ce qu’il fallait pour non seulement être le visage des Spurs, mais aussi le futur visage de la NBA.

Sorry Victor, on ne voit pas ce que tu aurais pu faire de plus…

