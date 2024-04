Sans Joel Embiid, les Sixers viennent l’emporter à San Antonio grâce à un Tyrese Maxey des grands soirs et auteur de son record en carrière (52 points). Victor Wembanyama aura encore été très bon pour les Spurs malgré la défaite.

Bataille jusqu’au bout de la nuit, voilà comment on pourrait appeler cette rencontre, qui aura nécessité quasiment 3h et deux prolongations pour se conclure. Il faut dire que Spurs et Sixers n’avaient pas vraiment envie de se lâcher d’une semelle.

Le début de match est à l’avantage de Philly. Kelly Oubre Jr. est dans sa bulle (12 points sur le seul premier quart), les Sixers profitent des pertes de balle des Spurs pour sanctionner en contre-attaque. Si Victor Wembanyama est plutôt bien rentré dans son match, San Antonio doit faire mieux des deux côtés du terrain.

Discret en début de match, Tyrese Maxey commence à sortir du bois et les Sixers prennent le large. Pas pour longtemps car le retour en jeu de Wemby change tout. Défensivement, les Spurs retrouvent de la solidité et l’attaque est bien plus fluide. San Antonio colle un gros run à Philly. Wemby domine, les shoots de Malaki Branham font du bien aux Spurs. Les éperons mènent de 10 points à la pause et c’est mérité.

La seconde mi-temps commence sur les mêmes bases avec Wembanyama qui envoie un missile du parking mais les Sixers n’abdiquent pas et Tyrese Maxey score en solitaire pour garder les siens à proximité. Dans un quart-temps marqué par la maladresse des deux côtés, San Antonio garde le cap et peut espérer aller chercher la win.

Le money time est tout simplement fou. Victor Wembanyama est un régal avec 3 tirs du parking à la suite pour lancer les hostilités. Stephen Curry mais version française. Grosse défense, avalanche de contres, plusieurs actions bien senties à la passe, du Wemby qu’on adore.

En face, Tyrese Maxey est encore là pour faire suer tout le Texas. 18 points pour le meneur sur ce seul money time, de quoi monter à 46 à ce stade du match. Malgré un back-to-back et un énorme temps de jeu, les jambes de feu du All-Star ne vacillent pas.

Wemby est encore décisif en fin de match avec un énorme contre sur Maxey avant que Branham n’aille finir en contre-attaque. Les Spurs sont proches de conclure avec +7 à moins de 2 minute de la fin mais ce diable de Tyrese est encore là pour recoller. Mieux encore, Philly a une balle pour aller gagner et Maxey joue intelligemment en décalant Nicolas Batum qui fait ficelle !

Wembanyama répond du tac au tac en décalant Champagnie qui remet San Antonio en tête ! Quelle fin de match. Sur l’action suivante, Nico Batum va encore se montrer important en lançant parfaitement Maxey sur la remise en jeu, avant que le meneur ne finisse au cercle. Prolongation !

La première overtime est disputée, avec Wemby et Devonte’ Graham qui font le boulot côté Spurs alors que Tyrese Maxey atteint la barre des 50 points. Il faut malgré tout une seconde période de 5 minutes supplémentaires pour faire la différence. Les Spurs vont alors montrer leur inexpérience avec une pluie de ballons perdus et un Wemby qui va passer de longues minutes sans voir le ballon. En face, Philly sanctionne avec la belle surprise Ricky Council et un Nico Batum encore clutch à longue distance. Philly l’emporte avec les tripes.

Au rayon des bulletins de notes, Tyrese Maxey est forcément dans la lumière avec ses 52 points et son nouveau record personnel. S’il a parfois forcé, le meneur a été immense et il a porté les siens à bout de bras avec une multitude de shoots clutch. Immense patron sans Joel Embiid. On aura bien aimé le match de Nicolas Batum aussi. Des tirs importantissimes en fin de match, une grosse défense sur Wembanyama pendant toute la période de prolongation et ça a bien gêné l’Alien. Batman a su jouer les facteurs X.

Wemby de son côté aura une nouvelle fois bien noirci la feuille de stats dans une perf XXL. 33 points, 18 rebonds, 7 contres et 6 passes mais aussi 9 ballons perdus… Un money time de roi, une grosse performance des deux côtés du terrain et même s’il a moins pesé en overtime, il aurait mérité la win pour son match du jour.