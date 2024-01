On a tous déjà rêvé de mettre 70 points dans un match, sortir sous les applaudissements… Certains en rêvent. D’autres le font, mais est-ce que vous avez pensé au gars en face ? Ce gars en face, c’était Victor Wembanyama et il s’est exprimé à propos de la performance de Joël Embiid.

Personne ne lui en tiendra rigueur tant le MVP en titre est injouable en ce moment. Un bon apprentissage pour notre Frenchie qui a l’occasion de se frotter aux meilleurs pivots du monde. Après le match, il est revenu sur les 70 points de son adversaire du soir.

“Oui, bien sûr [j’ai appris, ndlr]. Appris sur l’un des plus grands joueurs mais j’ai aussi appris sur nous.”

Un apprentissage à la dure pour Wemby qui a déjà affronté Giannis dans un énorme match. Face aux Sixers, sa performance est très bonne (33 points, 7 rebonds) mais personne n’en parle… Logique en même temps face à un Embiid historique. De quoi progresser à vitesse grand V aux contacts de ces big mens qui dominent la Grande Ligue depuis un bon paquet d’années maintenant. Alors ouai, gagner c’est plus drôle. Mais ça viendra par la suite pour Victor, le temps de se polir et d’être bien entouré.

“Cela aurait été plus marrant de gagner mais c’est inspirant.” “Il y a quelques années, on était plus dans une NBA d’arrières mais maintenant c’est revenu à une NBA de big mens. On a des gars dans toute la Ligue qui peuvent faire beaucoup de choses tout en étant très grand. C’est comme ça que le jeu change et on doit s’adapter.”

Victor Wembanyama’s reaction to Joel Embiid’s 70-point performance: “It’s inspiring” and “it’s a big man’s game.” pic.twitter.com/noq43vRSbt

— Bella DiAmore (@belladiamore) January 23, 2024

Une NBA dominée par les grands donc. Les 5 derniers MVP sont des intérieurs qui peuvent globalement tout faire sauf shooter pour Giannis – et sauf rester debout pour Embiid… Cette nuit, on a eu Joël à 70 points et KAT à 62 points. Deux intérieurs très complets qui représentent parfaitement l’évolution du poste de pivot en attaque. Le petit shoot à mi-distance combinée à la puissance rend le franco-américo-camerounais indéfendable. Victor Wembanyama est dans la veine de cette génération d’intérieurs qui dominent tout et qui sont inarrêtables. De quoi s’inspirer de JoJo qui possède l’un des meilleurs footworks de l’histoire et qui domine comme rarement on a dominé.

En espérant que Wemby pousse le délire encore plus loin, c’est bien parti.