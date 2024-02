Victor Wembanyama frôle le five-by-five face aux Kings, à une passe près !

Victor Wembanyama et les Spurs ont fait leur retour de All-Star Break face aux Kings cette nuit. Une première mi-temps très moyenne, un second acte de bien meilleure facture : Victor Wembanyama a montré deux visages. Et frôle, pour une passe, le five-by-five ! Au global, San Antonio s’incline au bout du money time (127-122).

Par ici les statistiques !

Allez, faut se remettre dans le bain. Ce retour de All-Star Break est traditionnellement compliqué pour pas mal de joueurs, qui doivent retrouver un rythme après une semaine de pause. Victor Wembanyama ne déroge pas à la règle, lui qui tout de même pris part aux festivités annuelles de la NBA.

Face aux Kings, le Français a ainsi proposé une performance complète (19 points à 8/21 au tir, 13 rebonds, 4 passes, 5 contres, 5 interceptions) qui se décompose en deux temps. La première mi-temps a notamment été très compliquée, avec énormément de déchet à mi-distance. Bien gardé par Domantas Sabonis puis Alex Len, le rookie n’arrive pas à trouver de rythme dans sa prise de tirs, et file au vestiaire avec un sale 2/9 au tir. Il compense en prenant du rebond et en trouvant des couloirs de passe pour ses copains.

Wemby est en revanche bien plus à l’aise en seconde période. Il trouve des tirs à proximité directe du cercle, nettoie bien l’arceau et valide un 4/4 pour commencer le 3e quart-temps. Une réussite, quand il parvient à se détacher du marquage très solide de Sabonis. Dès qu’il est servi au large, c’est compliqué de créer pour lui-même. Les Kings réalisent un gros travail de positionnement pour réduire au maximum l’espace de jeu de Victor. Et ça marche. Domantas Sabonis s’offre même un joli highlight en faisant danser Wemby sur un drive. Danse avec les (non) All-Stars.

look at Domas man, so shifty 👑🤌 pic.twitter.com/dkUELyxsHY

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 23, 2024

Les Spurs s’en remettent donc à un Devin Vassell très en jambes pour se maintenir dans le match. Ils sont à une petite dizaine de points de retard, s’approchent parfois mais ne prennent pas les devants. Dans le même temps, Wembanyama s’illustre en contre et en interception : il s’approche du five-by-five ! Il lui manquera finalement une passe, un peu frustrant… mais ce n’est que partie remise ! À noter son gros panier avec la faute pour faire passer les Spurs en tête.

LET’S GO. pic.twitter.com/YRqb62DtgT

— San Antonio Spurs (@spurs) February 23, 2024



La fin du money time sera marquée par des erreurs dans les décisions offensives de l’équipe, notamment une venue de Victor qui ouvre une contre-attaque gratuite pour Sacramento. Les Éperons s’inclinent 127-122… mais personne n’est prêt pour le mois de mars de Wemby. Personne.

With the 500th rebound of his career in tonight’s game, Victor Wembanyama becomes the third-fastest player to total 1K+ points, 500+ rebounds, and 150+ blocks in their career.

Shaquille O’Neal – 43 games

David Robinson – 47 games

Victor Wembanyama – 50 games

Alonzo Mourning – 53… pic.twitter.com/5rBRbkljfJ

— NBA History (@NBAHistory) February 23, 2024