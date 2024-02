Victor Wembanyama colle 21 points contre les Nets, les Spurs s’inclinent (123-103)

Opposés aux Nets, les Spurs de Victor Wembanyama ont (encore…) perdu, 123-103. Le rookie français a toutefois planté 21 points, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 25 minutes. Le rythme de croisière est tenu, mais Vic’ aurait sans doute pu noircir un peu plus la feuille. Débrief.

Les stats complètes

Que retenir de cette performance de Victor Wembanyama face aux Nets ? Sans doute qu’il rentre une nouvelle fois dans son standard qu’est la vingtaine d’unités en 25 minutes. Un début de rencontre un poil compliqué, avec du déchet à mi-distance.

Gardé successivement par Mikal Bridges, Ben Simmons et Nic Claxton, Wemby a rencontré quelques difficultés pour s’exprimer balle en main. Le shoot est privilégié, mais la réussite est très moyenne. Heureusement, il est en bien meilleure forme lorsqu’il s’agit de recevoir le cuir sous le panier. Et s’offre donc plusieurs passages sur la ligne des lancers.

W3MBY ‼️ pic.twitter.com/AS6MBXflPy

— San Antonio Spurs (@spurs) February 11, 2024

Dorian Finney-Smith en a notamment fait les frais, subissant ses trois dernières fautes autorisées sur le Français. C’est au retour du vestiaire que la main de Vic’ a été particulièrement chaude. Trois ficelles à 3-points, dont une bien loin derrière la ligne. Frustrant, quand ses coéquipiers décider de jouer un peu plus pour eux par la suite. Allez, faut quand même partager.

Son duel avec Nic Claxton dans la peinture ? Il a tourné en faveur de l’intérieur des Nets (20 points, 11 rebonds) qui a fait parler l’intensité physique pour faire son trou sous le cercle. En n’oubliant pas la dose de trashtalk qui va bien, avec deux trois regards bien visés sur des dunks réussis. Les Spurs s’inclinent 123-103, rien à dire sur le contenu global du match. Les Nets méritent leur succès et mettent fin à une série de trois défaites de suite.

Prochain rendez-vous pour Wemby et les Spurs ? Lundi soir, chez les Raptors (1h30). See you in Toronto !