On ne change pas une équipe qui perd. Victor Wembanyama a joué 27 minutes et il a été très productif, puis dans le même temps les Spurs ont pris une petite fessée. Bon, là ça ne compte pas, c’était face à la meilleure équipe de la Ligue.

Cette nuit les Celtics ont gagné leur vingtième match à domicile en… vingt matchs, alors la défaite des Spurs, très franchement, on ne leur en tiendra pas rigueur. Assez pratique, on va donc pouvoir se pencher plus en détail sur la perf de Victor Wembanyama, comme la vie est bien faite. Wemby cette nuit ? Disons qu’il a continué sur sa lancée de janvier, car il semblerait que le garçon en ait marre de ne pas être Rookie du mois à l’Ouest.

Victor Wembanyama over the last 9 games:

30 PTS, 6 REB, 6 AST, 7 BLK, 24 MIN

21 PTS, 7 REB, 3 AST, 1 BLK, 24 MIN

20 PTS, 7 REB, 1 AST, 4 BLK, 26 MIN

27 PTS, 9 REB, 1 AST, 5 BLK, 26 MIN

24 PTS, 10 REB, 3 AST, 5 BLK, 25 MIN

16 PTS, 12 REB, 10 AST, 21 MIN

26 PTS, 11 REB, 1 AST, 2

27 points en 27 minutes cette fois-ci, on peut presque dire qu’il a beaucoup joué. Un premier quart-temps magnifique avec 10 points d’emblée dont deux tirs longue distance, 4 petits points au deuxième quart, avec en ligne de mire, surtout, des Celtics qui s’échappaient inexorablement malgré l’absence de Kristaps Porzingis et Derrick White. Côté Boston d’ailleurs, on remarquait avec respect que Jayson Tatum est aujourd’hui l’un des seuls humains pour qui les 3 mètres de haut d’un défenseur ne sont pas un problème, alors que le duo Jrue Holiday / Jaylen Brown était plus facile que jamais et que Luke Kornet était plus qu’un simple remplaçant à Porzi, malgré ce petit cadeau made in France au quatrième quart.

Wemby extends over the defense for the poster 😤

Spurs-Celtics | Live on the NBA App

Moins dominateur en défense, semblant même effacé et dépassé sur certaines séquences (battu par Neemias Queta sur un duel, bras baissés sur un mouvement collectif des C’s), Victor Wembanyama a tout de même quitté le TD Garden avec une nouvelle feuille de stats bien pleine, preuve aussi qu’aujourd’hui la barre est placée tellement haute par son niveau au quotidien que chaque match nous offre son lot de frustration alors que Wemby est simplement – au moins – très fort. La bonne nouvelle de la nuit ? On a appris que Victor affrontera bien… Bilal Coulibaly samedi soir, pour des retrouvailles forcément spéciales entre les deux anciens teammates de Boulogne-Levallois.

Victor Wembanyama affrontera bien Bilal Coulibaly, à Washington, samedi.

Nouvelle défaite des Spurs mais nouvelle grosse perf de Victor Wembanyama, le plan de la franchise de San Antonio marche pour l’instant du tonnerre. Quel plan ? Hum, rien rien, mais on vous dit juste qu’hier soir le propriétaire des Spurs était à Bourg-en-Bresse pour y rencontrer Zaccharie Risacher. Il est où l’émoji avec les yeux ?