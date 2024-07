Ambiance festive en cette journée d’ouverture de JO pour les Bleus. Bilal Coulibaly célèbre en effet son 20ème anniversaire ce vendredi 26 juillet. Ça mérite bien quelques highlights pour fêter ça.

Certains offrent un gâteau pour un anniversaire ou un cadeau, la page NBA France a elle souhaité un joyeux anniversaire à Bilal Coulibaly à sa façon, avec une compilation de ses plus belles actions en NBA en tant que rookie.

Une mixtape pour fêter ses 20 ans 🎂 @Bilaal_6 x @WashWizards pic.twitter.com/juOansTp2C

— NBA France (@NBAFRANCE) July 26, 2024

Sans surprise, on y retrouve de nombreux dunks et un alley-oop. Les qualités athlétiques et la vitesse de l’ailier de 20 ans sont mises en avant. Excellent défenseur, Bilal Coulibaly a aussi donné des maux de tête à de nombreux scoreurs cette saison, avant qu’une blessure ne vienne prématurément mettre un terme à sa première année en NBA (63 matchs disputés quand même, pour 8 points et 4 rebonds de moyenne en 27 minutes). Le Français est déjà vu à Washington comme un pilier important du futur, aux côtés de son compatriote et récemment drafté Alexandre Sarr. La french connection va marcher à pleine puissance à D.C. à la rentrée.

Dans la foulée, Bilal a rejoint le groupe France pour la première fois de sa carrière et il tentera d’aller chercher sa première médaille internationale sur les 15 prochains jours. Difficile de faire mieux comme programme après son anniversaire.

Source image : NBA France