Evan Mobley élu Meilleur Défenseur de la saison 2024-25 !

Après Payton Pritchard et Jalen Brunson, c’est Evan Mobley qui voit son nom rentrer dans l’histoire de la NBA en remportant un award lors de cette saison 2024-25. L’intérieur des Cleveland Cavaliers a été élu Défenseur de l’Année devant Dyson Daniels et Draymond Green.

Depuis le début de sa carrière, Evan Mobley est considéré comme un défenseur extrêmement intelligent. Il avait été élu dans la NBA All-Defensive First Team dès sa seconde saison en NBA. Deux ans plus tard, il monte encore d’un cran en remportant la plus belle récompense défensive individuelle du monde de la balle orange.

Evan Mobley est le Défenseur de l’Année 2025. Une information dévoilée par Shams Charania, journaliste pour ESPN.

Cleveland Cavaliers’ Evan Mobley has won the 2024-25 NBA Defensive Player of the Year award.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2025

Les détails des votes ont également été révélés et le joueur des Cleveland Cavaliers compte près de 100 points d’avance sur Dyson Daniels, deuxième et plus de 130 sur Draymond Green. Luguentz Dort et Amen Thompson complètent le Top 5.

Voici le détail des votes concernant le trophée de Défenseur de l’année : pic.twitter.com/AG0qadjpRK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

La franchise de l’Ohio a terminé la saison régulière avec la huitième meilleure défense de la Ligue ; Evan Mobley en était le pilier en compagnie de Jarrett Allen, son partenaire dans la raquette. Mais là ou le joueur de 23 ans impressionne de ce côté du terrain, c’est dans sa polyvalence. En culminant à 2m11, il parvient à être intelligent et dur près du cercle, mobile et intense plus au large. Il n’y a que peu d’intérieurs capables de mieux tenir les switchs que le frère d’Isaiah.

Avec 9,3 rebonds et 1,6 contre de moyenne, ce ne sont pas les statistiques brutes qui ont fait la différence, c’est l’impression visuelle laissée chaque soir. Evan Mobley mérite sa récompense et grâce à elle, il active un bonus sur son contrat : 45 millions de dollars. Une somme qui ferait plaisir à plus d’un.

Les meilleures actions défensives d’Evan Mobley cette saison 🔒🔒🔒 pic.twitter.com/JEL8KXbA30

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

Le joueur des Cavaliers succède à Rudy Gobert au palmarès et pourrait bien précéder un autre français, Victor Wembanyama, qui était le grand favori avant sa thrombose veineuse. Cela n’entache en rien l’élection d’Evan Mobley. Un grand Défenseur vient de monter sur le trône de la NBA, et il ne sera pas si facile d’aller le déloger !