La Little Caesars Arena a, sans aucun doute, été la MVP de la partie entre les Detroit Pistons et les New York Knicks. Pour le retour des Playoffs dans le Michigan, le public a été plus qu’au au rendez-vous. Les hommes de Tom Thibodeau ont eu les nerfs solides pour s’imposer dans cette ambiance hostile.

La défaite est cruelle pour les Detroit Pistons, de nombreux joueurs ont dépassé leurs fonctions pour tenter de faire pencher la balance, mais ça n’a pas été suffisant. Tim Hardaway Jr a été énorme dès le premier quart-temps, Dennis Schröder s’est conduit comme un leader admirable, Cade Cunningham a fait du Cade Cunningham et Jalen Duren et Paul Reed ont trouvé leurs rôles en deuxième mi-temps, sauf qu’en face les New York Knicks ont été admirables.

Car pour s’imposer dans cette Little Caesars Arena, il fallait être très solide. À peine entré sur le parquet, Jalen Brunson savait qu’il allait vivre une soirée compliquée. Hué à chaque prise de balle, régulièrement insulté, l’accueil façon Michigan a sans doute eu un impact sur sa performance longtemps moyenne avant une fin de match digne du trophée de Clutch Player of the Year.

JALEN BRUNSON CLUTCH pic.twitter.com/yBc0Xbzn2I

— Knicks Videos (@sny_knicks) April 25, 2025



Mais des coéquipiers ont su prendre le relai. Karl-Anthony Towns a commencé très fort de loin et lorsque J.B. Bickerstaff a demandé à son équipe de couper le catch & shoot du pivot, il a su aller chercher des points autrement (8 tirs derrière l’arc sur 18). OG Anunoby a été excellent tout au long de la partie pour aider à mettre le couvercle sur la rencontre.

Les Pistons n’ont jamais lâché. Alors qu’en fin de première mi-temps, ils ont encaissé un run de 21 -3 et sont rentrés au vestiaire avec un retard de 13 points, ils ont réagi avec un super début de deuxième acte pour maintenir la pression sur leurs adversaires.

🔊 AUGMENTEZ LE SON ET ÉCOUTEZ L’AMBIANCE pic.twitter.com/Fdw68m4KCj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

Un buzzer de Josh Hart à la sirène du troisième quart-temps a de nouveau offert une avance de 10 points à son équipe. De quoi bien les lancer vers la fin de match, mais encore une fois les Pistons sont revenus à 1 point, et se sont battus jusqu’au bout à l’image de la dernière banderille de loin de Tobias Harris à une seconde de la fin, mais rien n’y a fait. Ils ne sont jamais repassés devant.

Les New York Knicks reprend l’avantage du terrain et lorsqu’on voit de quoi est capable la Little Caesars Arena, ce n’est pas un petit détail !