Jimmy Butler n’a pas de fracture mais devrait manquer le Game 3

Plus de peur que de mal pour Jimmy Butler. Après cette faute d’Amen Thompson qui a tant fait débattre, beaucoup ont craint le pire, mais l’ailier des Golden State Warriors ne souffre “que” d’une contusion musculaire, un des meilleurs scénarios possibles. Il devrait tout de même manquer le Game 3.

La chute était extrêmement impressionnante, mais finalement Jimmy Butler ne devrait pas rater trop de temps de compétition. L’ailier des Golden State Warriors souffre d’une contusion musculaire profonde au fessier et même si le nom semble sérieux, ce n’est rien de très grave.

Shams Charania l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, il ne souffre ni de lésion, ni de fracture et ne devrait donc pas être éloigné des parquets pour un trop long moment. Il devrait néanmoins être absent lors du Game 3 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30.

Golden State’s Jimmy Butler has been diagnosed with a deep glute muscle contusion and his status for Game 3 against the Houston Rockets is in serious jeopardy, league sources tell ESPN. This is best case because MRI showed Butler avoided any fracture or structural damage. pic.twitter.com/nTEjv4QKp7

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 25, 2025

Jimmy Butler reviendra sûrement le couteau entre les dents après cette fausse assez grossière qui le contraint à abandonner ses coéquipiers le temps d’un match (minimum). La série entre les Rockets et les Warriors est une grande flaque d’essence qui n’attend qu’un coup de briquet, il pourrait bien venir de l’ailier.

Source texte : Shams Charania