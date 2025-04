Jimmy Butler s’est blessé salement au Game 2…

L’un de nos grands bonheurs sur ce début de Playoffs ? Aucune grosse blessure, assez rare pour être signalé. C’est ce qu’on se disait justement au moment où Jimmy Butler… s’est explosé au sol sur un rebond lors du Game 2 entre les Warriors et les Rockets, avant de rejoindre très péniblement les vestiaires… Merde.

Une histoire en trois actes, dont on se serait bien passé…

La chute de Jimmy… pic.twitter.com/GRfvuAlmj8

Jimmy Butler rentre au vestiaire en boitant… https://t.co/byqFx5dQGH

C’est officiel, Jimmy Butler ne rejouera pas ce soir.

On le savait, cette série s’annonçait dure à gérer pour les organismes. Des Warriors mis à rude épreuve par une équipe de badass, prêts à tout pour mettre l’ennemi à terre. Si Golden State s’en sort face à Houston ce ne sera pas sans bobo et le premier soldat à terre est donc ce bon Jimmy Butler, pas le plus fragile pourtant. En espérant surtout que cette chute ne l’obligera pas à regarder un ou plusieurs matchs du banc, car pour passer la jeunesse texane Steve Kerr aura besoin de tout le monde. Allez, c’est un solide le Jimmy, on a confiance.