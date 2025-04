Le premier match dimanche soir avait été serré, en tout cas en apparence. Le deuxième l’a été tout autant… au moins en apparence. Les Celtics mènent 2-0, c’est pas une ballade de santé mais on sent tout de même les champions en titre plutôt tranquilles.

Privés de Jayson Tatum, blessé au poignet après une lourde chute lors du Game 1, les Celtics avaient évidemment d’autres armes à faire valoir ce soir. A commencer par Jaylen Brown, pendant logique de son Jay Brother, et auteur cette nuit d’une énorme perf pour “boucher les trous”, on va y venir. Le début de match est en tout cas joué sur un rythme un peu éclaté, mais Boston est devant au talent, une phrase qu’on pourrait écrire plus d’une fois dans les prochains jours…

Fin du premier quart : 23-21 Boston.

Les Celtics shootent à 5/19 et mènent quand même au score.

C’est dire leur marge, même en réalisant un début de match dégueu en attaque.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025



Payton Pritchard pas vraiment en verve malgré son trophée de 6th Man reçu avant le match, Paolo Banchero qui fait encore une fois le boulot (32/9/7 au final) pour garder Orlando dans le match, et à la mi-temps l’écart n’est toujours pas fait. Sont sympa ces Celtics, ils en donnent à leurs fans pour leur argent.

50-47 Boston à la mi-temps.

Les Celtics avaient calé un petit écart, mais Orlando est bien revenu. Fin de mi-temps à leur avantage.

On est sur un duplicata du Game 1, à voir si Boston va créer la distance en seconde période. Faudra mieux tirer de loin (4/17).

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



En deuxième mi-temps intervient ensuite le fait du match : Goga Bitadze opère une descente de coude sur le crâne de Kristaps Porzingis, la NBA est rebaptisée MMA et le pivot letton est en sang. Plusieurs minutes d’atermoiement, Goga qui prend une flagrante et Porzi qui revient en héros avec un pansement de fortune avant de se faire recoudre, pas de doute on est bien en Playoffs.

C’est une dinguerie 😭😭😭 pic.twitter.com/2iqDLYaZCA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



Pour parler à nouveau de basket ? Le Magic fait le boulot et offre une vraie opposition au champion, mais c’est alors Jaylen Brown qui va parachever son monstrueux Gale 2 avec un 3-points et un tomar sauvage, repoussant une dernière fois l’ennemi floridien et poussant son total de la soirée à 36 points, 10 rebonds et 5 passes, à 12/19 au tir messieurs dames.

BOSTON WIN !! ☘️

Score final : 109-100.

Les Celtics l’emportent sans Jayson Tatum grâce à un IMMENSE Jaylen Brown (36 points) et un Kristaps Porzingis combatif (20pts + un crâne perforé).

Le Magic s’est battu (🥶) mais ce fut trop court.

Direction Orlando, Boston mène 2-0 ! pic.twitter.com/UUuRdmTJFo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



Encore une fois le Magic était proche… mais pourtant si loin. Dans cette série Boston est au dessus, quelques étages au dessus même, mais les matchs ne vont pas se chercher tout seul et c’est pour les Celtics un échauffement parfait pour la suite. Le Magic prend des coups mais il en donne, on disait quoi déjà ? Ah oui, “pas de doute on est bien en Playoffs”.