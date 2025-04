Kristaps Porzingis en sang après un coup de coude au crâne

Qui a dit que le basket n’était pas un sport de contact ? Personne, mais avouez que cette accroche est assez pratique pour écrire une introduction. Malin.

Cette nuit les Celtics s’en sont sortis face au Magic lors du Game 2 de cette série du premier tour, sans Jayson Tatum, avec un Jaylen Brown responsabilisé et donc injouable, ça va souvent avec. Mais le fait principal de ce match, hormis la victoire, est peut-être bien ce filet de sang letton qui a coulé le long du crâne de Kristaps Porzingis, les images sont impressionnantes.

Flippant. pic.twitter.com/1vyFHz5q43

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025

😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/IOkfJcR20l

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



Petit coup de coude des familles, involontaire on le rappelle, et une péripétie qui a fait le bonheur des fans du Garden, avides de sang prem’ deg’, et qui ont pu une nouvelle fois pu apprécier la part hustle de leur pivot balte.

C’est une dinguerie 😭😭😭 pic.twitter.com/2iqDLYaZCA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2025



On rappelle au passage qu’il y a quelques mois les deux hommes avaient été exclus pour avoir voulu s’envoyer de la grosse mandale de forain, mais loin de nous l’idée d’imaginer que ce coup de coude du Géorgien serait en quelque sorte prémédité, loin de nous l’idée de… oh Goga, quel bad boy, disons que le hasard fait parfois “bien les choses”.

Falta flagrante 1 em Goga Bitadze após esse lance com Kristaps Porzingis! pic.twitter.com/uXrc5yHSbr

— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) April 24, 2025



Images impressionnantes donc mais Kristaps Porzingis a pu rentrer de nouveau par la suite et nous aura au moins apporté, en plus de ses 20 points et 10 rebonds, quelques unes des têtes les plus flippantes de ce début de Playoffs.