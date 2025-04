Jalen Brunson élu Joueur le plus clutch de la saison 2024-25 !

Les récompenses individuelles continuent à tomber à mesure que les Playoffs avancent. Après Payton Pritchard et son trophée de 6th Man Of the year hier et avant la divulgation de celui de Défenseur de l’année demain, c’est Jalen Brunson qui a eu les honneurs cette nuit, avec l’award du Joueur le plus clutch de la saison !

C’est qu’il en a envoyé quelques unes cette saison, des dingueries dans le money time.

A l’abord du buzzer final le slip du meneur de New York se transforme en brouette transportant des attributs devenus énormes, et le patron incontesté du Madison Square Garden n’aime rien de moins que faire exploser toute une salle, bien souvent avec la célébration qui va avec. Voilà pourquoi, entre autres, JB mérite son trophée cette saison.

🚨 C’EST OFFICIEL !

JALEN BRUNSON EST ÉLU JOUEUR CLUTCH DE L'ANNÉE 2025 EN NBA !





Un trophée que Jalen Brunson s’est disputé en grande partie avec Nikola Jokic, lui aussi bien clutch cette saison entre 45 triples-doubles et 27 giga tacos. On s’étonne néanmoins de ne pas retrouver Nico Harrison dans ce classement, lui qui a quand même réussi à foutre en l’air vingt ans d’histoire avec un seul coup de fil, ce qui en soit est très clutch.

Voici le détail des votes concernant le trophée de Joueur Clutch de l'année :





Sixers, Bulls ou Hawks, nombreuses sont les défenses qui ont succombé cette saison à la clutchitude de Jalen, qui va devoir retrouver ce modjo de la win lors de la série face aux Pistons car les Knicks en ont bien besoin. D’ici-là ? Allez, petite compil des flex de dernière seconde de JB cette saison !

Les paniers les plus Clutch de Jalen Brunson cette saison, et y'en a eu un paquet

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025