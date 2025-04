Victor Wembanyama aperçu en train de s’entrainer au Costa Rica

Aperçu il y a quelques semaines lors de la March Madness aux côtés notamment d’Hakeem Olajuwon, c’est cette fois-ci d’un… terrain de basket que proviennent les dernières images de Victor Wembanyama. Quelques tirs pris à des centaines de kilomètres de San Antonio mais, tout de même, on appelle ça une très, très, très bonne nouvelle.

Après avoir raté toute la fin de saison à cause d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama doit probablement se languir de rejouer au basket. Ce sera pour la saison prochaine, à moins d’une participation miraculeuse à l’EuroBasket 2025, et en attendant de le revoir aux côtés de De’Aaron Fox ou des coupes de cheveux originales de Jeremy Sochan… C’est au Costa Rica que Wemby a été aperçu, balle en main, en train de répéter quelques gammes, de reprendre tranquillement le rythme.

On a de très bonnes nouvelles concernant Wemby !! 😍

En vacances actuellement au Costa Rica, c’est du côté de La Fortuna (un bled de 20 000 habitants au Nord Ouest du pays) qu’il a été aperçu récemment… et sur un terrain de basket en train de s’entraîner ! 🥹🙏🏀

C’est… pic.twitter.com/7btuAgEGav

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025



Les images sont rapportées par Maxime Aubin de L’Équipe et suffisent à nous filer le smile, bien plus que les performances du Thunder ou du Heat en Playoffs, histoire d’en mettre une gratuite à quelqu’un. A noter que dès la divulgation de ces images l’un de nos rédacteurs est parti dans la minute pour attraper le premier avion pour le Costa Rica… ça c’est ce qu’on aurait dit si on avait le compte en banque de Jerami Grant, et c’est sur cette deuxième attaque gratuite qu’on rend l’antenne.