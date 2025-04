Lors de leur défaite du Game 1 contre Golden State, les Rockets ont été plombés par une attaque abominable. Le plus grand symbole de ces galères offensives ? Jalen Green, qui a connu des débuts en Playoffs assez désastreux. Peut-il répondre ce soir dans la deuxième manche ?

7 points, 3/15 au tir dont 0/4 derrière l’arc, et seulement 1/2 aux lancers-francs en 31 minutes.

Le premier match de Playoffs de Jalen Green en carrière a tourné à la catastrophe. Les stats font mal, les images aussi.

Here are all of Jalen Green’s game one shot attempts. Struggled on iso possessions where he got the matchup he wanted, and he missed a lot of drive and kick opportunities, which has always been an issue. There was contact that didn’t get called, but welcome to the playoffs pic.twitter.com/SVqx6On8rM

— Adam Spolane (@AdamSpolane) April 22, 2025

Incapable de faire la différence face à Stephen Curry, attaquant le panier comme un poulet sans tête, maladroit au tir et carrément pas inspiré dans ses choix offensifs, Jalen Green a montré de grosses limites pour ses grands débuts sur la grande scène. Les lumières semblaient un peu trop brillantes pour lui et la hausse de l’impact physique en Playoffs l’a clairement ralenti. De quoi plomber les Rockets bien comme il faut.

Si Green n’est pas le seul joueur à être passé au travers dans le Game 1 face aux Warriors (coucou Fred VanVleet et son 4/19 au tir), c’est bien sa performance qui est la plus alarmante. Jalen est théoriquement le premier scoreur de l’équipe (21 points de moyenne en régulière). C’est lui qui peut potentiellement faire monter le plafond de Houston… ou alors confirmer le fait que les Rockets ont effectivement besoin d’une nouvelle option offensive (Kevin Durant ?) pour intégrer l’élite de l’Ouest.

“Je dois être meilleur, je dois être meilleur. C’était mon premier match (de Playoffs), je ne suis pas trop inquiet. J’ai une opportunité de répondre, de faire mieux. J’ai pu goûter aux Playoffs, maintenant je dois répondre.” – Jalen Green

On ne veut pas enterrer Jalen Green après seulement un match, surtout après un premier match de Playoffs en carrière. Mais on sait aussi que les Playoffs représentent un autre monde que la saison régulière, un monde qui révèle rapidement les limites de certains joueurs.

Green doit prouver dès le Game 2 ce soir que la première manche était un accident, et qu’il a ce qu’il faut en rayon pour peser au plus haut niveau. “Être patient”, “faire les bonnes lectures” pour reprendre ses mots, et booster l’attaque des Fusées comme il peut le faire dans un bon soir.

Sinon ?

Sinon les Rockets risquent de prendre la porte rapidement face aux Warriors. Et les questions sur l’avenir de Jalen Green à Houston pourraient devenir insistantes cet été…

Source déclaration : conférence de presse d’après-match

Pour aller plus loin :