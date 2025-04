Rockets – Warriors, preview du Game 2 : Houston face au défi du “chaos organisé” des Dubs

Face à des Rockets qui ont obligation de gagner pour ne pas arriver en situation très défavorable à San Francisco, les Warriors veulent créer la peur. À Houston, pour le Game 2, il s’agira de recréer ce “chaos organisé” dont Jimmy Butler a beaucoup parlé à la sortie de la première manche de la série.

Jouer selon le principe du “chaos organisé”. Laisser croire à des mouvements insensés, qui n’ouvrent pas de situation dangereuse, mais qui ont un but précis, permettre à un joueur de se retrouver dans LE bon contexte pour être ultra-favorisé dans l’attaque. Les Warriors ont ce précepte au premier rang de leur jeu depuis leur ascension au sommet de la NBA, mais le fait d’avoir rajouté Jimmy Butler dans l’équation offre de nouvelles possibilités. Ce dernier est d’ailleurs un grand fan de cette philosophie et de son maître à jouer absolu, Stephen Curry.

“Je suis fort dans le chaos organsiné, car je sais quand la situation va arriver. Stephen Curry est exceptionnel dans ce genre de situation. Il obtient un super tir, met ce super tir ou crée quelque chose pour son coéquipier. J’adore cette philosophie, car personne ne sait ce qu’il peut arriver. Pas même moi, ni le coach. La seule personne qui sait ce qui va arriver est la personne qui initie le mouvement.”

Pour contrer ce jeu imprévisible, les Rockets n’ont pour seule réponse disponible la débauche d’énergie et l’engagement physique. Épuiser les Warriors en contestant chaque déplacement, profiter de la moindre erreur en jouant rapidement. Et ne pas laisser le rythme dicter une forme de pression psychologique au fur et à mesure du match. Encore une fois, au-delà des Warriors, l’ennemi des Rockets est leur inexpérience. Contre cela, une seule solution : la rigueur collective, l’application des consignes collectives.

Rendez-vous à 3h30 !