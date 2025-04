Cavs – Heat, la preview du Game 2 : Miami en quête d’un Herro

Facilement battu lors du Game 1, le Heat affronte de nouveau les Cavs à Cleveland cette nuit (1h30). Pour espérer autre chose qu’une défaite, la franchise floridienne aura besoin d’un Tyler Herro bien meilleur.. des deux côtés du terrain.

La première manche entre les Cavs et le Heat n’a pas vraiment rassasié les amoureux de suspense. Miami n’était pourtant que 8 points derrière au moment d’attaquer le money time mais a finalement coulé sur le dernier acte. Si le Heat a longtemps tenu grâce à son adresse de loin et ses points sur seconde chance, il ne pouvait rien faire face à une attaque de Cleveland qui récitait ses gammes et qui savait pertinemment où attaquer. On dit où mais on devrait peut-être dire qui plutôt, tant Tyler Herro a été ciblé de bout en bout de la soirée. Sur les 36 possessions où les Cavs ont attaqué Herro, Cleveland a inscrit.. 64 points ! C’est assez énorme et ça montre qu’Erik Spoelstra a du mal à cacher les limites défensives de son nouveau All-Star.

Per NBA matchup data:

The Cavs guard trio of Donovan Mitchell, Darius Garland & Ty Jerome targeted Tyler Herro on 36 total possessions.

The Cavs guards combined for 29 points on those 36 possessions.

The Cavs as a team combined for a whopping 64 points on those 36 possessions.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) April 21, 2025

La solution pourrait être de le mettre sur le banc mais ce serait oublier que Tyler Herro est cette saison, de loin, le meilleur scoreur de son équipe avec 24 points de moyenne. Se passer d’un tel joueur dans une équipe qui est déjà faiblarde offensivement (21e rating cette saison), c’est presque un suicide annoncé. Pour autant, si Herro a montré de très bonnes choses cette saison, il s’est bien vautré sur ce premier match.

On a parlé de sa défense atroce, mais offensivement il n’a pas non plus fait parler la poudre. Certes, il a marqué 21 points mais il lui a fallu 18 shoots (seulement 7 inscrits) pour y arriver. Sam Merrill côté Cavs a fait un super boulot pour le tenir en cage. Pour espérer avoir une chance de l’emporter ce soir, Miami aura besoin d’une autre copie de la part de son arrière star.

Source stats : Keith Smith