Victorieux avec sérieux au Game 1, les Celtics accueillent de nouveau le Magic ce soir au TD Garden (1h). L’occasion de faire le break pour les locaux, mais l’absence probable de Jayson Tatum risque de compliquer les choses.

Le début des problèmes pour les Boston Celtics ? Le champion en titre attaque ses Playoffs 2025 avec quelques soucis à gérer. On savait déjà que Jaylen Brown allait devoir faire avec un genou pas à 100%, c’est désormais Jayson Tatum qui est forcé de manquer un match suite à sa grosse chute lors du Game 1. L’ailier souffrirait d’une contusion osseuse et il est annoncé doubtful pour ce Game 2.

Un motif d’espoir pour les chances du Magic ? Cette année, Boston a joué 10 matchs sans Jayson Tatum pour 8 victoires et 2 défaites. Les deux défaites ont eu lieu face à la même équipe.. le Orlando Magic. Une stat qu’il faut prendre avec recul puisque Boston avait volontairement fait tourner son effectif lors du dernier match face à Orlando.

Si Derrick White a été le héros du Game 1 pour Boston, l’apport de JT reste essentiel à Joe Mazzulla, de par sa capacité à scorer ou à créer pour les autres. Sans lui, il va falloir que les autres leaders montent d’un cran. On attend donc un grand Jaylen Brown mais aussi un Kristaps Porzingis bien plus impactant que lors de la première manche. Payton Pritchard pourrait lui célébrer son titre de Sixième homme de l’année avec un coup de chaud en sortie de banc.

Pour le Magic, il va falloir renouveler certains ingrédients du premier match, comme la bonne défense globale et le gros apport de Paolo Banchero. Le problème reste néanmoins toujours le même pour le Magic, comment entourer l’Italo-Américain comme il se doit ? Franz Wagner a longtemps fait le boulot avant de rentrer dans le rang et aucun autre joueur n’arrive à step up en troisième lame. Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope ou encore Wendell Carter Jr. vont devoir offrir plus en attaque.

Rendez-vous à 1h pour le début des hostilités !

