Celtics – Magic (103-86) : Boston lance sa série avec sérieux

Mis en difficulté avant la pause, les Celtics se sont repris après le break pour finalement l’emporter sans trembler face au Magic. Boston débute sa série avec sérieux.

Pour les stats de ce Game 1 entre les Celtics et le Magic, c’est par ici

Annoncé perdant par tous, le Magic ne vient pas à Boston faire du tourisme. La paire Banchero-Wagner est omniprésente sur cette première mi-temps, avec 34 points à eux deux. Entre l’apport de ses deux stars et une défense très solide, Orlando réussit à jouer les yeux dans les yeux avec Boston.

Les verts ont beau avoir une belle diversité au scoring, les leaders sont eux en grosse difficulté, à l’image du trio Brown, Tatum et Porzingis qui n’a que 16 points au break. On a un vrai match (49-48), bien loin de la raclée annoncée.

Au retour des vestiaires, le match change du tout au tout et le champion en titre sort les muscles. La défense de Boston étouffe totalement le Magic, qui ne peut même plus compter sur l’efficacité de ses leaders pour s’en sortir. Avec Derrick White qui continue son gros match au scoring et les Jay Brothers qui sortent un peu la tête de l’eau, Boston parvient à créer un premier gap avant le money time (78-67).

White puis Pritchard à 3-points en début de dernier acte permettent à Boston de creuser l’écart. Paolo Banchero tente de sonner la révolte en solitaire mais il ne peut rien faire contre tout le collectif des Celtics. Malgré une frayeur pour le poignet de Jayson Tatum, les Celtics enfoncent le clou avec Derrick White qui envoie son 7ème tir primé de la soirée (7/12). Énorme match du divin chauve qui aura été le grand bonhomme pour Boston avec ses 30 points. Les Celtics finissent tout en contrôle et remportent le premier match de leur série, sans trop stresser. Paolo Banchero et Franz Wagner auront tout donné mais leur force de frappe n’aura pas suffi sur la durée face à la machine Celtics.