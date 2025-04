Le premier award de la saison est tombé, et il part donc du côté de Boston ! Payton Pritchard est le Meilleur sixième homme de la saison 2024-25, récompense d’un’ saison historique en terme de tirs à 3-points rentrés notamment.

Payton Pritchard, Malik Beasley et Ty Jerome étaient les trois derniers combattants en lice.

On imaginait une lutte intense entre les deux premiers cités mais ce ne fut finalement pas le cas, et avec ses 14,3 points, 3,8 rebonds et 3,5 passes de moyenne, c’est donc l’artificier de Boston qui repart avec la timbale.

Avec 255 tirs à 3-points inscrits cette saison, à plus de 40% s’il vous plait, le double P a joué toute la saison un rôle déterminant dans l’attaque des Celtics, au relais de Jayson Tatum ou Derrick White notamment, les deux autres rois du shoot du parking cette saison à Boston. Le tir lointain qui était d’ailleurs la principale qualité de… Malik Beasley, son dauphin au classement, lui qui a carrément intégré le Top 10 all-time des plus grosses saisons en terme de 3-points rentrés avec 319. Ty Jerome complète le podium, suivi de près par l’autre remplaçant de luxe des Cavs De’Andre Hunter.

Les Celtics joueront leur Game 2 demain soir face au Magic, avec un Tatum visiblement touché au poignet, et Payton Pritchard pourra donc recevoir l’ovation qu’il mérite, puis – une nouvelle fois – montrer que Joe Mazzulla peut compter sur lui après un Game 1 particulièrement réussi. Bravo, Monsieur Pritchard.