Cette nuit le Thunder a passé la seconde. Pauvres Grizzlies, qui ont cette fois-ci fait preuve de résilience mais qui sont en train de comprendre qu’ils n’ont pas tiré le bon numéro…

Après la branlée monumentale du Game 1, on se disait déjà que ça ne pouvait pas être pire. Ja Morant l’avait d’ailleurs clamé ni haut ni fort : les Grizzlies ne joueraient jamais aussi mal une deuxième fois.

Oui mais parfois, la volonté est là mais elle ne suffit pas. Et très vite dans ce Game 2, on a compris que le bourbier du premier match n’allait pas être un cas isolé. Un public suffocant, une défense asphyxiante, une attaque aussi rapide que létale, et après 120 secondes à se renifler le Thunder accélère. 9-0, puis 20-6, écart définitif même si on ne le sait pas encore.

Saucy handles.

Over-the-head dime.

This was TOUGH from SGA 😮‍💨 pic.twitter.com/fJGQGXzX68

— NBA (@NBA) April 23, 2025

Lors de la première mi-temps OKC prend la vingtaine de points d’avance, Shai Gilgeous-Alexander n’a toujours pas commencé sa série mais peu importe, l’ensemble est si fort qu’il n’a même pas besoin de son MVP à 30% pour fesser Memphis. Les vagues sont des déferlantes, les contre-attaques sont supersoniques, mais Memphis plie mais ne rompt pas.

Après la pause pipi les Grizzlies vont même faire croire à quelques doux rêveurs qu’ils peuvent revenir, mais après un rapproché à 10 points environ c’est Alex Caruso – incroyable sur ce Game 2 – qui initie l’accélération fatale du Thunder, en compagnie d’un SGA qui met enfin les mains dans le cambouis.

Le Thunder s’impose à nouveau face à Memphis (118-99) et mène 2-0 dans sa série !

Y’a clairement une odeur de 4-0 bien vénère dans l’air, Memphis devra sortir un match PARFAIT pour prendre une victoire dans cette série… pic.twitter.com/MLY32JQXG5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025

Un peu à la manière – toutes proportions gardées – des Warriors de la grande époque, on sent cette équipe d’OKC capable d’accélérer et de tuer le match à n’importe quel moment, et ce soir encore les pauvres Oursons ont compris qu’il serait sans doute impossible ne serait-ce que d’exister dans cette match-up.

Victoire du Thunder 118-99, retour à Memphis jeudi, et on souhaite bonne chance à Tuomas Iisalo pour trouver la parade.