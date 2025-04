Dans cette deuxième rencontre entre les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks, les Daims se sont mieux défendus, mais ont à nouveau cédé face à la bande de Rick Carlisle. Les locaux ont rapidement pris 15 points d’avance et n’ont jamais (ou presque) desserré leur étreinte. Victoire 123 à 115.

Le début de match de Milwaukee a donné le ton. Trois lay-ups manqués consécutivement, deux par Kyle Kuzma, un par Brook Lopez dont deux air-balls. Les fans avaient déjà éteint leurs postes de télévision avant même que l’équipe ne soit mené de 15 points au milieu du premier quart-temps.

Alors bien sûr, les Bucks se sont battus, sont même revenus à quatre unités en fin de première mi-temps, puis à deux en toute fin de partie mais les Pacers n’ont jamais complètement perdu leurs moyens. Ils ont toujours répondu aux runs de leurs adversaires.

Tyrese Haliburton a visiblement mal pris les commentaires de ses collègues joueurs qui l’ont désigné comme le plus surcôté de la Ligue. Le meneur de jeu a répondu de la meilleure des manières, sur le terrain en étant le guide de son équipe lors de cette victoire. 21 points, 5 rebonds et 12 passes décisives et des paniers clutchs.

Il a assumé son trashtalking du Game 1 devant un Damian Lillard revenu pour en découdre. Les deux joueurs ont eu des mots l’un pour l’autre du premier au dernier quart-temps et se sont rendu les coups sur le parquet. Pour son retour Dame a été plutôt bon en première mi-temps, mais a semblé manquer de jus en deuxième.

Giannis Antetokounmpo a définitivement été mieux entouré qu’au Game 1 avec les 28 points de Bobby Portis, énorme dans le dernier quart-temps et qui a fait croire à un retour de son équipe, mais le collectif Pacers a toujours semblé plus fort. Tous les titulaires ont dépassé la douzaine de points et éloigné tour à tour, les assauts de leurs adversaires.

Andrew Nembhard a plié le match avec un énorme tir à 3-points, après avoir été très bon en défense sur Damian Lillard en fin de match. Le Canadien est un des hommes du match.

La série déménage à Milwaukee et à domicile, Indiana a fait le boulot. Désormais, ils tenteront de garder cette domination pour s’offrir la série la plus courte possible.