Giannis Antetokounmpo, une énorme performance (encore) inutile

Sur ce Game 2, l’impression fut pourtant moins marquée mais les stats parlent pour elles-mêmes. Le Freak a bombardé à l’intérieur, avec ou sans élan, laissant le soin à Bobby Portis de canarder de loin, et à Damian Lillard de se signaler par sa maladresse à 3-points. Régulier sur les quatre quarts-temps et énorme au rebond offensif, Giannis a enfoncé les intérieurs d’Indiana et montré une nouvelle fois qu’il n’avait pas vraiment de concurrence sur son poste, le seul joueur capable de faire autant causer à Milwaukee étant Kyle Kuzma mais pour des raisons bien sombres.

Avec un Damian Lillard à peine de retour les menaces offensives ne sont pas légion pour Doc Rivers, et son franchise player se voit dans l’obligation de se démultiplier… sans réussite pour l’instant.

Les Bucks ont un problème, que même un double MVP ne semble pas en mesure de résoudre.