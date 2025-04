Vidéo : l’énorme poster d’Anthony Edwards sur Jaxson Hayes

Si les Lakers ont dominé ce Game 2 face aux Wolves et que Luka Doncic a chanté quelques chansons à Rudy Gobert, le highlight de la soirée est signé Anthony Edwards, avec un incroyable poster à deux mains sur Jaxson Hayes. Ce gosse est vraiment différent.

Troisième quart-temps de ce Game 2 entre les Lakers et les Wolves, et LeBron et sa bande sont tranquillement en train d’égaliser dans la série. Le moment où l’on se demande pourquoi Anthony Edwards est aussi discret dans ce match, le moment – également – où le gamin sort de sa boîte pour envoyer le highlight de la soirée.

QUEL POSTER EXTRAORDINAIRE D’ANTHONY EDWARDS SUR JAXSON HAYES !!! 😱😱😱

À DEUX MAINS ! 🔨pic.twitter.com/c40wp32K2K https://t.co/3TOlVh7yTP

Si l’arrière des Wolves va devoir payer 50 000 balles à la NBA pour avoir parlé de son gros engin au public de Los Angeles lors du Game 1, c’est désormais au tour du pivot des Lakers de payer le prix de sa présence sur le terrain, au mauvais endroit et au mauvais moment. Et nous de profiter, encore et encore, de ce bond de kangourou, de ce nouvel exploit de la fourmi du Minnesota, qui défie chaque jour un peu plus les lois de l’apesanteur, sans aucune forme de respect pour Calogero.