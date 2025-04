Pour ce dernier match de la nuit, les Lakers l’ont emporté face aux Wolves pour égaliser à 1-1 dans la série. Minnesota a toujours l’avantage du terrain, mais les Angelinos ont envoyé un petit message.

Après une première défaite à la maison lors du Game 1 samedi, les Lakers n’avaient guère de choix. Luka Doncic trop esseulé ? Luka Doncic y retourne, gaiement, et cette fois-ci pas besoin d’aide lors du premier quart-temps, qu’il termine avec 16 points et autant de mises à mort du pauvre Rudy Gobert, envoyé tel un kamikaze en défense sur le meneur slovène. Rudy danse, Rudy saute et Rudy prend cher, pas sympa les Wolves, et tout autour de Luka l’attaque des Lakers flambe et l’équipe de JJ Redick prend vite un petit matelas d’avance bien confortable.

Luka, Luka, Luka… 🪄 pic.twitter.com/GiP5lFHj2p

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025

Luka Magic (Johnson) 🔍🕶️

Il leur fait tout ce soir ! 😂😭pic.twitter.com/j6UB98EI4Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025

L’écart acquis dès le premier quart sera décisif, puisque jamais Minnesota ne reviendra dans le match, pas même lorsque ce FOU d’Anthony Edwards tentera de réveiller son équipe avec un poster surpuissant et aérien sur la tête de cette ampoule grillée de Jaxson Hayes.

QUEL POSTER EXTRAORDINAIRE D’ANTHONY EDWARDS SUR JAXSON HAYES !!! 😱😱😱

À DEUX MAINS ! 🔨pic.twitter.com/c40wp32K2K https://t.co/3TOlVh7yTP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025



Très vite gênés par les fautes, les Wolves ne parviendront jamais à recoller, laissant LeBron James se mettre au diapason de Luka Doncic, laissant ce pauvre Rudy exposé à la greatness californienne, avec un bon point également pour le leadership de LeBron en deuxième mi-temps et la défense de Luka, poke Nico Harrison. Le duo Randle / Edwards c’est une chose, celui que composent LeBron et Luka en est une autre, et après 48 minutes beaucoup plus fournies cette fois-ci, les Lakers pouvaient satisfaire Jack Black, Macaulaut Culkin et les 18 000 fans de la Crypto Arena avec cette victoire, essentielle pour espérer faire un peu de chemin dans ces Playoffs…

Lakers 1, Wolves 1, Minnesota garde l’avantage mais le modjo a peut-être changé d’épaule.