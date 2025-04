Dans cette belle victoire des Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves, Luka Doncic s’est particulièrement illustré. Entre esthétisme et efficacité, le Slovène a envoyé 31 points à 9/20 au tir, 12 rebonds et 9 passes décisives.

Lors du premier match de la série, la défaite sèche des Los Angeles Lakers a fait oublier la belle performance de Luka Doncic. L’ancien des Dallas Mavericks a envoyé 37 points et 8 rebonds à 12/22 au tir et 5/10 de loin, mais n’avait pas pu remporter sa première victoire en Playoffs avec la franchise californienne.

C’est désormais chose faite… et avec la manière. Luka Doncic a été absolument resplendissant dans ce Game 2 en ne laissant aucune chance à ses adversaire. 31 points, 12 rebonds, 9 passes décisives et 1 contre à 9/20 au tir et 11/11 aux lancers. Affaire classée.

Score final : Lakers 94 – 85 Wolves 🟣🟡

Belle réponse de LeBron James et sa bande après la petite claque de samedi dernier.

Ils ont été bien meilleurs dans le combat physique et ont pu compter, notamment, sur une première mi-temps magnifique de Luka Doncic. 🇸🇮

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025

Il faut dire que dès le début de match, le Slovène avait le pied solidement placé sur la pédale d’accélérateur. 14 unités à la fin du premier quart-temps, 22 à la mi-temps et dans son sillage une domination des siens 58 à 43. L’amende de 50 000 dollars n’était pas la pire nouvelle de la journée d’Anthony Edwards.

Surtout qu’au-delà de l’efficacité, ce sont les highlights réalisés par le meneur de jeu qui impressionnent. Dans le même match, il a réussi des no-look pass, a fait danser Rudy Gobert et a envoyé des bombes derrière l’arc qui ont démoralisé les Loupiots.

Luka, Luka, Luka… 🪄 pic.twitter.com/GiP5lFHj2p

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025

Luka Magic (Johnson) 🔍🕶️

Il leur fait tout ce soir ! 😂😭pic.twitter.com/j6UB98EI4Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025

En deuxième mi-temps, Luka Doncic s’est un petit peu calmé. De la distribution, surtout, dans le troisième quart-temps et pas mal de maladresse dans le dernier. Ce qui n’a pas coûté trop cher à son équipe puisque la différence avait été faite auparavant.

Désormais la série se déplace dans le Minnesota et avec elle, un Slovène en mission.