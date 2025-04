Grand habitué des amendes, Anthony Edwards n’a pas perdu de temps pour prendre une nouvelle prune en Playoffs. Il a en effet été sanctionné par la NBA après avoir envoyé des mots doux à un fan des Lakers lors du Game 1.

“My d*** is bigger than yours”.

Voici ce qu’Anthony Edwards a balancé à un supporter californien samedi soir à Los Angeles, en se tenant les parties génitales. On vous passe la traduction, vous avez compris le message. Un message que la NBA n’a visiblement pas trop apprécié.

Ant-Man a en effet écopé de 50 000 dollars d’amende pour “langage inapproprié” et “geste obscène” envers un fan. On vous remet la scène :

“My Dick bigger than yours”

Anthony Edwards vs Lakers fans is why we love the NBA Playoffs pic.twitter.com/3EPc4ACuDe

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2025

Source texte : NBA