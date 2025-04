Chaque année, le site The Athletic réalise un sondage auprès des joueurs NBA pour leur donner la parole sur la Grande Ligue actuelle ainsi que ses principaux acteurs. MVP, joueur le plus sous-coté, meilleure et pire franchise NBA… ça vaut le détour.

On vous laisse découvrir les principaux résultats à travers le post Instagram ci-dessous. Spoiler, ça va parler de Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Cade Cunningham, mais aussi de… James Johnson (pas pour le basket) et des Hornets (pas en bien).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Source texte : The Athletic

À lire également :