Dominés physiquement par les Wolves lors du Game 1 ce week-end, les Lakers doivent absolument se bouger pour espérer égaliser dans la série ce soir. Dans le cas contraire, Minnesota réalisera un exploit qu’aucun adversaire de LeBron James n’a accompli durant la très longue carrière du King.

Face aux Wolves, LeBron James joue la 55e série de Playoffs de sa carrière. Jamais il n’a été mené 0-2 après deux matchs joués à domicile.

C’est pourtant bien le danger qui guette la bande du King cette nuit à Los Angeles (4h du matin), où les Wolves auront bien l’intention de réaliser un double break après leur grosse victoire dans le Game 1. Minnesota a assez largement dominé Los Angeles – notamment sur le plan physique – et débarquera avec la dose de confiance au max.

LeBron, lui, devra se montrer beaucoup entreprenant que samedi : 0 point dans le premier quart, ça aussi ça ne lui était jamais arrivé.

“Peut-être qu’on a eu besoin d’un match pour ressentir le type d’intensité, l’impact physique que proposent les Wolves. On devrait être beaucoup mieux préparés à ça mardi soir.” – LeBron James

Durant sa longue carrière de 22 saisons, le King a pris l’habitude d’utiliser les Game 1 de Playoffs comme un moyen de prendre la température de la série. Et s’il n’a jamais été mené 0-2 à domicile en Playoffs, c’est grâce à sa capacité d’adaptation et d’analyse qui permet, à lui et donc son équipe, de rebondir rapidement face à un adversaire théoriquement plus faible.

La question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir si le LeBron de 40 ans possède toujours cette même capacité à hausser le ton d’un match à l’autre. En particulier sur le plan physique, en particulier contre ces Wolves qui représentent un sacré poil à gratter.

