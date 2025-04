Les Lakers étaient très attendus pour ce début de Playoffs NBA, mais ils n’ont pas survécu face aux Wolves. Non seulement Minnesota était en feu à 3-points (21/42), mais surtout les Loups ont mangé les hommes de J.J. Redick sur le plan physique.

On savait que les Wolves pouvaient sortir les Lakers de leur zone de confort à travers leur impact physique. Pendant un quart-temps, Luka Doncic et ses copains semblaient prêts pour le challenge… et puis Minnesota a pris le dessus.

“Je ne suis pas sûr que physiquement nous étions prêts pour l’intensité d’un match de Playoffs” a déclaré J.J. Redick après la rencontre. “Quand les Wolves ont commencé à jouer avec beaucoup d’énergie et à mettre de l’impact physique, nous n’avons pas réussi à répondre.”

Même son de cloche du côté des deux superstars de Los Angeles LeBron James et Luka Doncic.

“Cette équipe de Minnesota, elle va jouer physique. C’est leur jeu. On a eu besoin d’un match pour le comprendre” a déclaré le King. Luka a lui ajouté : “On a joué physique au premier quart, tout le monde était concentré, et puis on a lâché. Donc on doit jouer plus physique.”

Les Wolves ne sont pas une équipe parfaite, mais clairement ils ont du répondant sur le plan physique et athlétique : Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle, Naz Reid, Rudy Gobert, Nickeil Alexander-Walker… y’a de sacrés clients en face !

Les hommes de Chris Finch ont montré en Playoffs l’an dernier qu’ils pouvaient faire très mal quand ils étaient concentrés et sortaient les crocs (coucou les Suns, coucou les Nuggets). Ils l’ont montré à nouveau cette nuit à Los Angeles.

Aux Lakers désormais de prouver qu’ils ont du répondant.

Source déclaration : ESPN

“I’m not sure physically if we were ready.”

JJ Redick discusses the momentum shift in the second quarter, the lack of physicality from the team, and more. pic.twitter.com/GnbYCIeKQQ

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 20, 2025