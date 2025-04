Thunder – Grizzlies, preview du Game 1 : quel Ja Morant pour le début de la série ?

Deux jours à peine après avoir arraché leur qualification en Playoffs, les Grizzlies débarquent dans l’enfer d’Oklahoma City pour le Game 1 du premier tour. Avec quel Ja Morant ?

C’est évidemment l’une des principales questions qui entourent ce premier match de la série.

Blessé à la cheville contre les Warriors au play-in tournament, Morant a serré les dents pour être sur le parquet dans le match couperet contre Dallas vendredi soir. Il l’a dit lui-même : si cela avait été une simple rencontre de saison régulière, il n’aurait pas joué. Mais la vie de ses Grizzlies était en jeu alors pas question de rester sur la touche.

Résultat, Ja Morant s’est montré productif (22 points, 7 rebonds, 9 passes et 3 interceptions en 33 minutes) tout en rappelant à tout le monde qu’il reste l’un des joueurs les plus athlétiques de la planète basket. Merci aux injections qui ont permis de réduire la douleur. Clairement, elles ont fait leur effet.

Pour espérer pouvoir évoluer à peu près à son niveau lors du premier tour face au Thunder, Ja Morant recevra des soins continus pour sa cheville, et peut-être d’autres injections à venir ? “Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question” a déclaré Ja après le match contre Dallas. Avant d’ajouter : “Je serai sur le terrain quoi qu’il arrive.”

Ja Morant va tout donner, mais la série à venir s’annonce hyper compliquée.

Ce n’est jamais facile de jouer après une entorse à la cheville, ça l’est encore moins quand vous affrontez une défense historique qui va continuellement vous mettre sous pression. Avec son impact physique, sa profondeur et sa polyvalence, le Thunder ne fera évidemment aucun cadeau à Morant (des deux côtés du terrain d’ailleurs).

Ja a joué deux matchs face à Oklahoma City cette saison, pour des moyennes de 20 points et 6,5 passes à 14/41 au tir dont 4/13 à 3-points et un petit 8/10 aux lancers-francs. On est loin de la production calibre All-Star/All-NBA du meneur de Memphis, qui n’a probablement jamais rencontré une défense aussi redoutable que celle d’OKC cette année.

Pour avoir la moindre chance de survivre dans cette série contre le Thunder, Ja Morant n’a pourtant pas le choix : diminué ou pas, il faudra sortir le grand jeu. Dès ce dimanche.

Ja Morant on the Belief the Grizzlies have going into the First Round Against Oklahoma City :

“We’re back where we want to be.. back being the underdogs…we have all the confidence in ourselves and ready to go Sunday.”

BELIEVE IN MEMPHIS. Ⓜ️ pic.twitter.com/heejLvAr2N

— Grizz Lead (@Grizz_Lead) April 19, 2025

Source déclaration : ESPN