Les Grizzlies dominent les Mavericks et foncent en Playoffs ! (120-106)

Au bout d’un match sans suspense, ce sont les Grizzlies qui décrochent la qualification pour les Playoffs en surclassant les Mavericks de bout en bout (120-106). Anthony Davis aura été immense, mais ce sont bien Ja et ses copains qui iront affronter le Thunder.

On était en droit d’attendre un peu de tension de cette ultime confrontation de la saison. Mais il aura fallu attendre à peine trois minutes pour voir Memphis prendre le large et décrocher bien tranquillement sa qualification en Playoffs. Plus 15 au bout du premier quart-temps, le suspense était aussi mort que l’âme de Nico Harrison.

Won, 𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐞. 😤 pic.twitter.com/wxvlXw0GcH

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) April 19, 2025

Anthony Davis aura bien essayé de nous faire douter dans le troisième quart, en ramenant les siens à sept petites unités. Mais malgré ses 40 points, 9 rebonds et 2 assists, à 55% au tir, Memphis était tout simplement un cran au dessus cette nuit. Première défaite au Play-in pour le Unibrow, qu’il faudra d’ailleurs surveiller puisqu’il semblait gêné à cause de sa jambe en fin de match.

Finalement, ce match était surtout divertissant pour les 27 plans sur la tronche écœurée de Nico Harrison auquel on a eu droit. Un pur régal à chaque fois, on a de quoi illustrer nos articles pour les dix prochaines années.

“Defense wins championships”

– Nico Harrison pic.twitter.com/m71XcSIwv3

— Hater Report (@HaterReport_) April 19, 2025

Côté Memphis la marque a été très partagée avec six joueurs à 11 points ou plus. On saluera surtout la grosse performance de Jaren Jackson Jr devant son père qui était en tribune : 24 points, 7 rebonds et 4 passes décisives pour le DPOY 2023.

Cette qualification en PO est une première réussite pour Tuomas Iisalo à la tête de cet effectif, successeur de Taylor Jenkins. Bon courage tout de même parce que la prochaine étape c’est OKC sur une série en 7, va falloir être solide, ne serait-ce que pour éviter l’humiliation.

🚨 OFFICIEL

THUNDER – GRIZZLIES AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS !

Memphis envoie Nico Harrison et les Mavericks en vacances, c’est désormais l’ogre OKC qui se dresse sur la route des Oursons ! pic.twitter.com/fskx2yFY09

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025